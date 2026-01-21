REDMI Note 15 Series lập kỷ lục doanh số mới tại Việt Nam

Với 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán, REDMI Note 15 Series xác lập kỷ lục doanh số mới, trở thành một trong những smartphone tầm trung được quan tâm nhất dịp Tết 2026.

REDMI Note 15 Series với thiết kế hiện đại

Thành tích này tiếp tục nối dài hành trình thành công của dòng REDMI Note tại Việt Nam, dòng smartphone tầm trung luôn được người dùng tin tưởng về chất lượng và liên tục phá vỡ các cột mốc doanh số qua từng năm.

Đặc biệt, phiên bản REDMI Note 15 Pro 5G ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng - hơn 86% khi so sánh với thế hệ tiền nhiệm, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của người dùng đối với dòng sản phẩm REDMI Note, sẵn sàng xuống tiền để sở hữu phiên bản cao cấp hơn.

Kết quả này đến từ sự thấu hiểu nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng Việt, khi Xiaomi không ngừng hoàn thiện chất lượng sản phẩm, với điểm nhấn mới là chuẩn độ bền dẫn đầu phân khúc - REDMI Titan, bên cạnh trải nghiệm sử dụng toàn diện vốn có của dòng REDMI Note. Đồng thời, chính sách hậu mãi vượt trội trong phân khúc, với thời gian bảo hành lên đến 4 năm cùng các gói bảo vệ mở rộng, góp phần củng cố giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ: “Với REDMI Note 15 Series, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm toàn diện đó, đồng thời bổ sung các tiêu chuẩn về độ bền nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình sử dụng thực tế. Thành tích doanh số trong những ngày đầu mở bán cho thấy tuy người dùng ngày càng khắt khe hơn trong lựa chọn smartphone, nhưng vẫn đánh giá cao những sản phẩm mang lại giá trị sử dụng tương xứng với chất lượng và mức giá”.

REDMI Note 15 Series đã lên kệ tại thị trường Việt Nam, mang đến nhiều lựa chọn cấu hình và mức giá từ 5,99 triệu đồng đến 12,99 triệu đồng, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng. Dịp này Xiaomi cũng triển khai các chương trình ưu đãi đến hết ngày 28-2-2026. Theo đó, khách hàng mua REDMI Note 15 Series sẽ nhận được loạt ưu đãi với tổng giá trị lên đến 5 triệu đồng, gồm: tặng loa Xiaomi trị giá 1.270.000 đồng, áp dụng trả chậm 0%, trả trước 0 đồng, thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 2 triệu đồng… cùng nhiều ưu đãi khác.

BÌNH LÂM