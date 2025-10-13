Rộn ràng không khí trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 13-10, tại Học viện Cán bộ TPHCM – nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, không khí rộn ràng, trang trọng đang lan tỏa. Thành phố đang bước vào những ngày đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Từ sáng sớm, các tuyến đường quanh Học viện Cán bộ TPHCM đã rực rỡ sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền được trang trí chỉn chu, tạo bầu không khí phấn khởi. Nhiều người dân đi qua cũng dừng lại chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đẹp trong ngày hội lớn của thành phố.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất sẵn sàng trước giờ G

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại khu vực kiểm tra an ninh

Các đại biểu được kiểm tra hành lý trước khi qua cổng an ninh

Lực lượng an ninh liên tục kiểm tra các tuyến đường, khu vực xung quanh để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực diễn ra đại hội. Lực lượng phục vụ đại hội có mặt từ sớm và bố trí theo từng khu vực, đảm bảo công tác tổ chức đại hội thông suốt. Đội ngũ báo chí cũng đã vào vị trí để sẵn sàng truyền tải thông tin nhanh nhất đến bạn đọc, người dân.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại đại hội

Đại hội lần này được quán triệt là đại hội chuyển đổi số toàn diện, vì vậy ngay từ khu vực sảnh vào kiểm tra an ninh, các thiết bị công nghệ hỗ trợ kiểm soát, điểm danh đại biểu luôn sẵn sàng. Nhân viên kỹ thuật vẫn túc trực để đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định cũng như xử lý tình huống ngay khi gặp trục trặc.

Các đại biểu vào hội trường để dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất

Ấn tượng tại đại hội lần này còn có các sản phẩm công nghệ được trình làng theo từng khu vực triển lãm. Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Đây là những sáng kiến thiết thực, góp phần định hình diện mạo thành phố thông minh, hiện đại.

Không gian trưng bày của Báo SGGP tại triển lãm

Khu vực triển lãm của báo chí xuất bản cũng ấn tượng, với điểm nhấn là khu trưng bày sách nghệ thuật mô phỏng Bến Nhà Rồng, Nhà giàn DK1 và Trung tâm Hành chính Bình Dương. Các mô hình này biểu trưng cho tinh thần sáng tạo, bền bỉ và khát vọng vươn lên của TPHCM trong thời kỳ hội nhập. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ứng dụng công nghệ số. Hơn 300 đầu sách, ấn phẩm báo chí và hình ảnh được giới thiệu, thể hiện hành trình đổi mới sáng tạo của ngành.

Quét mã QR CCCD qua cổng an ninh

Kiểm tra hành lý khi qua cổng an ninh

Đại hội diễn ra từ ngày 13-10 đến 15-10. Sau phiên trù bị, đại hội chính thức khai mạc vào sáng 14-10, với 550 đại biểu được triệu tập. Đại hội được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9. Ngoài điểm cầu trung tâm tại Học viện Cán bộ TPHCM, phiên khai mạc được truyền tới 4 điểm cầu: UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo. Đại hội sẽ tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là thảo luận, đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

>> Hình ảnh tại điểm cầu trung tâm Học viện Cán bộ TPHCM trước giờ diễn ra phiên trù bị sáng 13-10: Ảnh: HOÀNG HÙNG - VIỆT DŨNG - NGÔ BÌNH

THU HƯỜNG - VĂN MINH - NGÔ BÌNH