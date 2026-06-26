Rực rỡ đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI

Tối 26-6, tại Quảng trường 16-4 (phường Phan Rang), Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một tiết mục tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày hội năm nay quy tụ đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 7 tỉnh, thành phố, gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TPHCM.

Đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Khánh Hòa. Video: TIẾN THẮNG

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng phát biểu khai mạc. Ảnh: TIẾN THẮNG

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm. Sự kiện góp phần thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ hội để các địa phương có đông đồng bào dân tộc Chăm tăng cường giao lưu, gắn kết và góp phần quảng bá du lịch văn hóa, thúc đẩy bảo tồn di sản.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, đồng bào dân tộc Chăm là một bộ phận quan trọng trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, sở hữu kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, độc đáo, góp phần làm nên sự đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam.

Các tiết mục biểu diễn mang đậm văn hóa Chăm. Ảnh: TIẾN THẮNG

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc Bộ VH-TT-DL cùng tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày hội với quy mô lớn, nội dung phong phú, quy tụ đại diện đồng bào Chăm từ 7 tỉnh, thành phố, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Những điệu múa Chăm cuốn hút. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo Phó Chủ tịch nước, sau khi thực hiện hợp nhất địa giới hình chính, Khánh Hòa có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá văn hóa Chăm của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành tiếp tục gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào, phát huy vai trò chủ thể của người Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho đại diện 7 tỉnh, thành phố có đồng bào Chăm tham gia ngày hội. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc diễn ra từ ngày 26 đến 28-6, như liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, thi nghề thủ công, trưng bày nghệ thuật đa phương tiện với chủ đề “Sắc Chăm - Hội tụ và lan tỏa”; hội thảo khoa học về bảo tồn văn hóa Chăm và các môn thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy, bóng đá nam, bóng chuyền nam, đội nước.

Những cô gái, chàng trai đồng bào Chăm trong trang phục truyền thống. Ảnh: TIẾN THẮNG

Theo ban tổ chức, Khánh Hòa hiện có hơn 95.000 đồng bào Chăm sinh sống, chiếm hơn 50% tổng số đồng bào dân tộc người Chăm trên cả nước. Việc đăng cai tổ chức ngày hội góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa và tạo cơ hội để giới thiệu các giá trị di sản văn hóa Chăm tiêu biểu như: quần thể Tháp Bà Pô Nagar, nghệ thuật làm gốm Chăm được UNESCO ghi danh và nhiều bảo vật quốc gia có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.

Lễ khai mạc ngày hội để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân và du khách. Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tiếp tục góp phần gìn giữ, phát huy di sản văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biến văn hóa thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

TIẾN THẮNG