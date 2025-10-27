Sẵn sàng công tác tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm

Chiều 27-10, UBND tỉnh Khánh Hòa họp về công tác chuẩn bị Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2025.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, Bộ VH-TT-DL đã thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội từ ngày 5-12 đến 7-12-2025. Về phía tỉnh Khánh Hòa, đến nay công tác chuẩn bị theo kịp tiến độ, sẵn sàng đăng cai tổ chức Ngày hội.

Thiếu nữ Chăm múa quạt tại Lễ hội Katê năm 2025. Ảnh: HIẾU GIANG

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm do Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, diễn ra tại khu vực Quảng trường 16 tháng 4 (phường Phan Rang và phường Đông Hải). Ngày hội có sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm đến từ 6 tỉnh, thành gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và TPHCM.

Ngày hội có các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Chăm. Qua đó, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có sự thống nhất và hòa hợp giữa các dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào Chăm trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HIẾU GIANG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, Ngày hội là sự kiện quan trọng để tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Sở VH-TT-DL tỉnh được giao hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức để trình UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương, tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc cần thiết.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI dự kiến diễn ra từ ngày 17-10 đến 19-10-2025 tại tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, trong thời gian này, các địa phương đang tập trung công tác tổ chức Đại hội Đảng; tình hình mưa bão đang có diễn biến phức tạp nên Bộ VH-TT-DL thống nhất điều chỉnh lùi thời gian tổ chức.

HIẾU GIANG