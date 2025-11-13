Saigon Co.op: Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá tại vùng bị ảnh hưởng bão lũ

Những đợt mưa bão liên tiếp thời gian qua đã khiến nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề, đời sống người dân bị đảo lộn. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bán lẻ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung hàng hóa và ổn định giá cả.

Saigon Co.op khẩn cấp chi viện hàng hóa tới người dân vùng lũ

Ổn định giá hàng hóa

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, mỗi đợt thiên tai thường kéo theo nỗi lo khan hàng, tăng giá, nhưng doanh nghiệp bán lẻ chủ lực như Saigon Co.op luôn giữ giá ổn định nhất. “Càng mưa bão, giá hàng hóa càng phải bình ổn. Đó là cách chia sẻ của chúng tôi đối với người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, khó khăn”, ông Nguyễn Ngọc Thắng khẳng định.

Từ thông tin cảnh báo sớm của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cùng kinh nghiệm nhiều năm ứng phó bão lũ ở miền Trung, Saigon Co.op đã chủ động chuẩn bị nguồn cung hàng hóa. Nhờ đó, dù một số địa bàn như TP Huế, Quảng Trị, Gia Lai, TP Đà Nẵng… bị ngập nặng, nguồn cung vẫn thông suốt. Cụ thể, các siêu thị duy trì bán hàng xuyên suốt, thậm chí giao hàng tận nơi đến khu vực bị cô lập, bảo đảm người dân không thiếu thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm. Song song đó, Saigon Co.op phối hợp với chính quyền địa phương kích hoạt cơ chế bán giá thấp hơn thông thường nhằm chia sẻ cùng bà con vùng lũ. Một số mặt hàng thiết yếu như gạo, mì, nước suối, bánh mì, rau củ… được giảm 5-10% so với giá bán bình thường và miễn phí vận chuyển đến từng khu dân cư.

Những hành động thiết thực ấy không chỉ giúp người dân an tâm trong mưa bão, mà còn củng cố vai trò của Saigon Co.op như vùng đệm bình ổn giá - điểm tựa đáng tin cậy trong giai đoạn biến động, thể hiện bản lĩnh của một nhà bán lẻ nội địa gắn bó với người tiêu dùng hơn 3 thập niên qua.

Hỗ trợ an sinh

Không dừng ở việc giữ giá và đảm bảo nguồn cung, Saigon Co.op còn coi hỗ trợ an sinh cộng đồng là sứ mệnh gắn liền với bản chất hợp tác xã của mình. Mỗi khi thiên tai xảy ra, hệ thống siêu thị của đơn vị lại trở thành điểm kết nối nghĩa tình giữa doanh nghiệp - chính quyền - người dân.

Phát huy tinh thần “cùng làm - cùng chia - cùng phát triển”, Saigon Co.op đã kích hoạt chương trình vì cộng đồng Co.op Care - nền tảng được xây dựng nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia đến từng địa phương. Thông qua Co.op Care, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào hoạt động cứu trợ trước mắt, mà còn triển khai đồng bộ các kế hoạch dài hạn để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Ngay trong đợt bão số 13 vừa qua, Saigon Co.op đã huy động hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu cùng nhân lực từ các chi nhánh trong hệ thống để kịp thời ứng cứu vùng tâm bão. Cụ thể, chỉ vài giờ sau khi bão đổ bộ, hơn 1.000 phần quà gồm gạo, mì, nước uống, bánh mì, hàng nhãn riêng Co.op… đã được chuyển đến TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai - những khu vực chịu thiệt hại nặng nề. Cùng với đó, Saigon Co.op còn chủ động phối hợp chính quyền địa phương và Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ để hình thành mạng lưới phân phối an sinh linh hoạt. Mỗi kho hàng, siêu thị được xem như một trạm kết nối cộng đồng, có thể kích hoạt ngay khi cần thiết. Đặc biệt, nhiều điểm bán còn mở cửa đón người dân trú ngụ an toàn, cung cấp nước uống, hỗ trợ sạc điện...

Cụ thể, tại Co.opmart Quy Nhơn đã triển khai chương trình “Bão tan rồi, mình lại thương nhau nhiều hơn”. Theo đó, đội ngũ nhân viên siêu thị trực tiếp đến xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) để trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Mỗi phần quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của tập thể cán bộ, nhân viên Saigon Co.op. Tương tự, tại TP Huế, ngày 9-11, Liên minh Hợp tác xã TP Huế phối hợp cùng Co.opmart Huế tổ chức trao 200 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng cho bà con và các thành viên hợp tác xã bị ảnh hưởng nặng. Tiếp đó, ngày 11-11 siêu thị này phối hợp Sở Công thương trao quà tại phường Phong Dinh, như một phần trong kế hoạch dài hơi hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, Saigon Co.op còn thiết kế các chương trình an sinh dài hạn. Tiêu biểu là chuỗi “Phiên chợ nhân ái - Siêu thị 0 đồng”, dự kiến triển khai từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 tại 5 địa phương. Mỗi phiên chợ phục vụ những hộ gia đình khó khăn, mang đến cơ hội mua sắm hàng thiết yếu chất lượng với giá 0 đồng cho bà con sau thiên tai, giúp họ chuẩn bị tết đủ đầy hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Saigon Co.op đã phát động phong trào quyên góp trong toàn hệ thống, huy động được 980 triệu đồng gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Đây chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của hơn 15.000 cán bộ, nhân viên trên toàn quốc. “Giữ giá hàng hóa là trách nhiệm với thị trường, còn chia sẻ với cộng đồng là trách nhiệm với con người. Hai điều đó tạo nên giá trị cốt lõi của Saigon Co.op, nơi kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà vì niềm tin của người tiêu dùng Việt”, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

MINH XUÂN