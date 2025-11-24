Saigon Co.op giảm giá 59% nhiều mặt hàng thiết yếu

Nhiều nhóm sản phẩm giảm giá mạnh tại các điểm bán của Saigon Co.op

Theo đó, tại hơn 800 điểm bán của Saigon Co.op sẽ đồng loạt giảm giá từ 30%-59% hơn 100 mặt hàng thời trang, đồ dùng gia đình và hóa mỹ phẩm. Nhiều nhóm hàng thiết yếu phục vụ mùa lễ hội như bánh kẹo, đồ trang trí, quà Tết sớm cũng có ưu đãi đặc biệt, kết hợp hoàn điểm cho khách hàng thành viên. Mức giảm sâu được Saigon Co.op thực hiện theo cơ chế cho phép doanh nghiệp áp dụng hạn mức khuyến mãi tối đa 100% trong Shopping Season, nhằm tăng sức hút mua sắm cuối năm.

Bên cạnh đó, các nền tảng thanh toán như VNPay, Payoo và dịch vụ vận chuyển Xanh SM đồng thời triển khai loạt ưu đãi hoàn tiền, giảm giá, thúc đẩy thanh toán số và trải nghiệm mua sắm tiện lợi. Theo Sở Công thương, Shopping Season 2025 kỳ vọng tạo cú hích lớn cho thị trường bán lẻ TPHCM, giúp tăng sức mua và chuẩn bị tốt nguồn lực cho mùa mua sắm Tết Bính Ngọ 2026.

TRÀ MY