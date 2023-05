Saigon Co.op tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiếu nhi

Ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (nguyên Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) và Phan Thái Thanh, Kế toán UBND xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Tham ô tài sản".