Saigontourist Group tiếp tục đẩy mạnh kết nối với thị trường Châu Âu tại WTM London 2025

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tiếp tục phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đồng tổ chức gian hàng chung tại Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2025, diễn ra từ ngày 4 đến 6-11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế Excel London, Vương quốc Anh.

Góp mặt tại sự kiện, Saigontourist Group tiếp tục khẳng định nỗ lực tiên phong quảng bá, xúc tiến du lịch, đặc biệt tập trung vào thị trường quốc tế trọng điểm, nổi bật là châu Âu và Anh Quốc.

WTM London là sự kiện có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành du lịch toàn cầu, là nơi các nhà lãnh đạo, các chuyên gia trong ngành cùng nhau định hình chương trình nghị sự và thúc đẩy thay đổi có ý nghĩa, định hình xu hướng du lịch. Hội chợ WTM 2025 dự kiến quy tụ các đại diện từ hơn 180 quốc gia, với 4.047 đơn vị triển lãm và hơn 46.000 khách tham dự, khẳng định tầm vóc là sự kiện không thể thiếu trong chiến lược quảng bá du lịch quốc tế quy mô toàn cầu.

Ông Trương Đức Hùng – Tổng Giám đốc Saigontourist Group – chia sẻ về tầm quan trọng của sự kiện này: “Năm 2025 là năm trọng điểm khép lại giai đoạn phát triển mới 2021-2025 của tập đoàn, với mục tiêu khẳng định vị trí Tổng Công ty Du lịch hàng đầu Việt Nam, là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực. Việc tham gia Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London không chỉ là cơ hội để chúng tôi quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ ra thế giới, mà còn là một phần trong chiến lược tập trung đẩy mạnh phục hồi khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Âu với nguồn thu cao và đầy tiềm năng. Đây cũng là thời điểm quan trọng, ý nghĩa để góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh Quốc thông qua các hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch”.

Tại WTM London 2025, Saigontourist Group và Vietnam Airlines đồng tổ chức gian hàng chung. Sự hợp tác này tiếp tục thể hiện sức mạnh của hai tập đoàn hàng không - du lịch hàng đầu Việt Nam. Các đơn vị thành viên của Saigontourist Group tham gia sự kiện gồm đại diện hàng đầu trong lĩnh vực lưu trú và lữ hành, bao gồm: Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Khách sạn 5 sao Rex Sài Gòn và Khách sạn 5 sao Majestic Sài Gòn.

Đến với Hội chợ WTM London năm nay, Saigontourist Group tập trung giới thiệu các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, cùng các sản phẩm, dịch vụ du lịch độc đáo, đặc biệt hướng đến phân khúc thị trường khách cao cấp. Các hoạt động xúc tiến chính bao gồm: Kết nối giao thương nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch từ thị trường châu Âu, đặc biệt là khách Anh và các nước lân cận; triển khai tích cực các hoạt động giới thiệu điểm đến, hoạt động văn hóa ẩm thực, du lịch.

Tại gian hàng của Saigontourist Group, các đơn vị tham gia giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ và nhiều chương trình khuyến mãi, các voucher phòng/ẩm thực và voucher tour trọn gói. Ngoài ra, khách tham quan còn có dịp tham gia các hoạt động tương tác như scan QR, “like” fanpage Saigontourist Group để nhận quà, thưởng thức miễn phí nước uống và các món ăn truyền thống Việt Nam.

Anh Quốc nói riêng và châu Âu nói chung là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam và Saigontourist Group. Trong 9 tháng đầu năm 2025 du lịch Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của thị trường khách cao cấp này nhờ chính sách miễn thị thực và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo Ông Trương Đức Hùng, việc tham gia Hội chợ Du lịch Thế giới WTM London 2025 là một trong những hoạt động quan trọng, nằm trong kế hoạch kinh doanh, tiếp thị năm 2025 của Saigontourist Group, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế, góp phần phát triển du lịch TPHCM và cả nước.