Samsung AI TV cùng FPT Play mang SEA Games 33 đến từng gia đình Việt Nam

Với công nghệ hình ảnh tiên tiến từ Samsung AI TV, kết hợp nội dung thể thao đỉnh cao từ ứng dụng giải trí FPT Play, giúp khán giả thưởng thức mọi trận đấu với chất lượng sống động, trọn vẹn ngay tại nhà.

Hòa chung không khí SEA Games 33 sắp khởi tranh, Samsung AI TV phối hợp cùng FPT Play mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho người hâm mộ thể thao.

Dòng Samsung AI TV 2025 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ loạt cải tiến vượt trội: Công nghệ Mini LED cho độ sáng ấn tượng và khả năng bật sáng từng chi tiết tinh vi, giữ trọn nét ngay cả trong những pha bóng tốc độ cao.

Ngoài ra, dòng TV OLED sở hữu tấm nền OLED từ Samsung, công nghệ chống phản sáng và tần số quét 165Hz, mang đến hiệu suất vượt trội cho trải nghiệm giải trí. Bộ xử lý AI thế hệ mới tối ưu khung hình theo thời gian thực, mang đến cảm giác chân thật như đang ngồi trên khán đài theo dõi từng nhịp chuyển trạng thái của trận đấu. Samsung Knox bảo mật toàn diện, cùng khả năng tiết kiệm điện bằng AI và kết nối, điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh qua SmartThings.

Năm nay, Samsung cũng giới thiệu dòng TV cực đại lên đến 115 inch, tích hợp AI Supersize Picture Enhancer và tần số quét 165Hz, tái hiện không gian sân vận động rộng mở, sắc nét và mượt mà ngay tại phòng khách.

Song hành với trải nghiệm công nghệ, Samsung triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho người dùng nâng cấp thiết bị nghe nhìn trong mùa SEA Games. Với các ưu đãi lên đến 26 triệu đồng, bao gồm tặng loa thanh, loa tranh Music Frame, trả góp 0%, bảo hành 3 năm cùng gói ứng dụng giải trí hấp dẫn, khách hàng có thể thăng hạng trải nghiệm thể thao trên sản phẩm từ thương hiệu TV số 1 toàn cầu 19 năm liên tiếp và dẫn đầu thị trường Việt Nam suốt 11 năm qua.

Chương trình áp dụng đến ngày 31-12-2025 tại hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

