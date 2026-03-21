Sân chơi vui khỏe cho trẻ và gắn kết gia đình tại Royal School

Thiết kế đa dạng môn thi đấu, phù hợp với lứa tuổi nhỏ
Hội thao năm nay tại các cơ sở của Royal School (Phú Mỹ Hưng Campus, Phú Lâm Campus, Celadon Campus) được thiết kế với nhiều nội dung vận động phù hợp với đặc điểm phát triển thể chất của trẻ. Các môn thi gồm bóng đá, bóng rổ và các trò chơi vận động theo đội, tạo nên bầu không khí sôi nổi trên sân trường.
Đặc biệt, học sinh có thêm những trải nghiệm ý nghĩa khi tìm hiểu văn hóa và màu cờ của nhiều quốc gia trên thế giới. Các em cũng được trải nghiệm màn diễu hành, rước cờ đầy ấn tượng.
Nuôi dưỡng sự tự tin và niềm yêu thích thể thao
Không chỉ là sân chơi giải trí, Hội thao còn mở ra cơ hội để các em bước ra khỏi sự rụt rè ban đầu, tự tin thể hiện khả năng.
Chia sẻ tại sự kiện, ThS. Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Royal School cho biết: “Việc tổ chức Hội thao hằng năm là một trong những hoạt động giáo dục ý nghĩa của Royal School. Hội thao chú trọng tạo ra môi trường để trẻ trải nghiệm niềm vui vận động, từ đó phát triển thể chất, sự tự tin và kỹ năng hợp tác”.
Kết nối gia đình, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ
Một trong những điểm đặc biệt của hội thao tại Royal School là sự tham gia tích cực của phụ huynh. Ba mẹ trực tiếp đồng hành cùng con trong các phần thi “game gia đình”, tạo nên bầu không khí giàu cảm xúc. Qua đó, nhà trường lồng ghép các hoạt động gia đình nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh, đồng thời giúp ba mẹ hiểu rõ hơn về môi trường học tập và sự phát triển của con.
Khép lại ngày hội, những cái ôm chúc mừng, nụ cười tươi tắn cùng nhiều khoảnh khắc ấm áp được lưu lại như những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Hội thao “Vui khỏe” góp phần khơi dậy niềm yêu thích vận động và xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng Royal School.