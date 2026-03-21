Sân chơi vui khỏe cho trẻ và gắn kết gia đình tại Royal School

Là hoạt động thường niên tại Royal School, Hội thao vui khỏe khối Mầm non được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh rèn luyện thể chất, đồng thời tạo cơ hội để phụ huynh cùng tham gia, tăng cường sự gắn kết và lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của trẻ.

Thiết kế đa dạng môn thi đấu, phù hợp với lứa tuổi nhỏ

Hội thao năm nay tại các cơ sở của Royal School (Phú Mỹ Hưng Campus, Phú Lâm Campus, Celadon Campus) được thiết kế với nhiều nội dung vận động phù hợp với đặc điểm phát triển thể chất của trẻ. Các môn thi gồm bóng đá, bóng rổ và các trò chơi vận động theo đội, tạo nên bầu không khí sôi nổi trên sân trường.

Đặc biệt, học sinh có thêm những trải nghiệm ý nghĩa khi tìm hiểu văn hóa và màu cờ của nhiều quốc gia trên thế giới. Các em cũng được trải nghiệm màn diễu hành, rước cờ đầy ấn tượng.

Màn rước cờ ấn tượng của học sinh mầm non tại Hội thao vui khỏe

Học sinh tự tin thể hiện mình tại sân chơi

Nuôi dưỡng sự tự tin và niềm yêu thích thể thao

Không chỉ là sân chơi giải trí, Hội thao còn mở ra cơ hội để các em bước ra khỏi sự rụt rè ban đầu, tự tin thể hiện khả năng.

Chia sẻ tại sự kiện, ThS. Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Royal School cho biết: “Việc tổ chức Hội thao hằng năm là một trong những hoạt động giáo dục ý nghĩa của Royal School. Hội thao chú trọng tạo ra môi trường để trẻ trải nghiệm niềm vui vận động, từ đó phát triển thể chất, sự tự tin và kỹ năng hợp tác”.

Những trận bóng đá, bóng rổ mini đầy hào hứng của học sinh khối mầm non

Kết nối gia đình, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ

Một trong những điểm đặc biệt của hội thao tại Royal School là sự tham gia tích cực của phụ huynh. Ba mẹ trực tiếp đồng hành cùng con trong các phần thi “game gia đình”, tạo nên bầu không khí giàu cảm xúc. Qua đó, nhà trường lồng ghép các hoạt động gia đình nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh, đồng thời giúp ba mẹ hiểu rõ hơn về môi trường học tập và sự phát triển của con.

Phụ huynh và học sinh cùng tham gia thử thách trong các trò chơi gia đình

Nụ cười rạng rỡ của các em học sinh và người thân khi hoàn thành phần thi tại Hội thao vui khỏe