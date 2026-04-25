Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026: Chọn môn thi phù hợp năng lực và định hướng nghề nghiệp

Từ nay đến kết thúc thời hạn làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (17 giờ ngày 5-5), thí sinh nên tính toán thật kỹ trong việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp; cách thức làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp; đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các đại học, trường đại học để chọn môn thi cho phù hợp.

Đây là những thông tin quan trọng được các chuyên gia chia sẻ, dành lời khuyên cho thí sinh trong buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Lựa chọn môn thi tốt nghiệp phù hợp với xét tuyển đại học năm 2026” do Báo SGGP tổ chức ngày 24-4.

Nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, tặng hoa các khách mời tham gia buổi giao lưu trực tuyến do Báo SGGP tổ chức ngày 24-4

Những lưu ý thí sinh cần ghi nhớ

Buổi giao lưu nhận được rất nhiều câu hỏi của học sinh và phụ huynh về mốc thời gian cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Theo ông Đỗ Trí Nhân, Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT TPHCM, thời gian đăng ký hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm nay từ ngày 24-4 đến 17 giờ ngày 5-5. Trong thời gian này, thí sinh có toàn quyền điều chỉnh thông tin. Sau khi hết thời gian đăng ký, thí sinh cần điều chỉnh thông tin liên hệ với điểm tiếp nhận (nơi đăng ký dự thi) để được hướng dẫn. “Khi hoàn tất việc đăng ký, thí sinh xuất tập tin pdf từ hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT để kiểm tra, nếu phát hiện sai sót có thể điều chỉnh trong thời gian quy định. Các thông tin cần kiểm tra kỹ gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, trường THPT đang học để được hưởng ưu tiên (nếu có), môn đăng ký dự thi, các loại ưu tiên (nếu có). Tất cả thí sinh đều có quyền điều chỉnh hồ sơ dự thi của mình trong thời gian quy định”, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh thực hiện các bài thi gồm: môn Ngữ văn (120 phút), môn Toán (90 phút) và 2 bài thi môn tự chọn (50 phút/bài thi). Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Thời gian công bố kết quả thi là 8 giờ ngày 1-7. Thí sinh có nhu cầu nộp đơn phúc khảo bài thi sẽ nộp tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1-7 đến 5-7. Kết quả phúc khảo chậm nhất sẽ được công bố ngày 20-7. Về quy định đối tượng ưu tiên và cộng điểm khuyến khích, ông Đỗ Trí Nhân thông tin, thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Cán bộ tuyển sinh hướng dẫn học sinh lớp 12 Trung tâm Giáo dục phổ thông (Trường ĐH Công thương TPHCM) làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong khi đó, ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, lưu ý về lựa chọn 2 môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh như sau: ngoài 2 môn chính là Toán và Ngữ văn, việc chọn 2 môn tự chọn có ảnh hưởng rất lớn và gắn liền với xét tuyển đại học của thí sinh. Ví dụ như trường quy định môn Toán là môn chính thì 2 môn còn lại thí sinh phải cân nhắc lựa chọn những môn có trong tổ hợp xét tuyển để đăng ký thi. Riêng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trường quy định thí sinh phải thi môn ngoại ngữ và khi xét tuyển sẽ cộng điểm cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế chứ không quy đổi như những trường khác.

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường

Với rất nhiều điểm mới trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 (quy chế tuyển sinh) do Bộ GD-ĐT quy định, rất nhiều câu hỏi của bạn đọc tập trung tìm hiểu về các phương thức xét tuyển, tổ hợp điều chỉnh có môn mới, quy định về môn chính trong tổ hợp xét tuyển, cộng hoặc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Giải đáp câu hỏi của bạn đọc Trần Mạnh Thủy (Tây Ninh) về phương thức xét tổng hợp và những môn chính trong năm 2026, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho rằng: phương thức xét tổng hợp được tính điểm theo cấu trúc sau: điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 35%, điểm các kỳ thi riêng 35%, điểm học bạ THPT 30%. Cùng đó, một số ngành trường xác định trong tổ hợp có môn chính là Toán hoặc tiếng Anh. Riêng ngành Luật, thí sinh cần đảm bảo môn Toán hoặc Ngữ văn phải đạt 6 điểm và phải chờ điểm sàn do Bộ GD-ĐT quy định.

Nhà báo Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao đổi nội dung giao lưu trực tuyến với các khách mời

Xung quanh các câu hỏi về khối ngành sức khỏe và ngành luật, TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, Trường ĐH Gia Định, cho biết: với nhiều thay đổi từ quy chế tuyển sinh 2026 nên năm nay thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào 2 nhóm ngành này của trường hay những trường khác cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh từng trường. Đồng thời, thí sinh phải chờ điểm sàn của Bộ GD-ĐT (đầu tháng 7-2026) của 2 nhóm ngành này mới có thể thực hiện đăng ký xét tuyển.

Thông tin thêm về xét tuyển nhóm ngành sức khỏe và nhóm ngành luật, ThS Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: trường vẫn giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển (không tính xét tuyển thẳng) như năm 2025. Tuy nhiên, có điều chỉnh ở môn chính trong từng nhóm ngành nên thí sinh cần xem đề án tuyển sinh của trường để cân nhắc và tính toán khi lựa chọn xét tuyển vào 2 nhóm ngành này.

Ông NGUYỄN VĂN PHONG, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Buổi giao lưu cung cấp nhiều thông tin bổ ích Năm nay, thời gian giãn cách giữa hai kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập và tốt nghiệp THPT khá gần nên Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho tất cả cán bộ, giáo viên, lực lượng hỗ trợ được phân công nhiệm vụ phục vụ kỳ thi. Tôi đánh giá cao ý nghĩa buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Lựa chọn môn thi tốt nghiệp phù hợp với xét tuyển đại học 2026” do Báo SGGP tổ chức. Buổi giao lưu cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích, qua đó giúp học sinh lựa chọn môn thi phù hợp năng lực, sở trường, định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế lưu ý Thí sinh có chứng chỉ nếu không thi môn ngoại ngữ thì khai hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn. Nếu thí sinh có chứng chỉ vẫn muốn thi nên đăng ký dự thi môn ngoại ngữ. Bởi, nhiều trường xét tổ hợp có môn ngoại ngữ quy định phải dự thi và khi xét tuyển ĐH sẽ thực hiện cộng điểm. Năm nay, lịch công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT sớm hơn năm 2025. Để có đủ thời gian xử lý dữ liệu theo quy định, các trường yêu cầu thí sinh nộp minh chứng sơ tuyển trước ngày 30-6. Nếu các em có kết quả thi IELTS sau ngày này sẽ không được xem xét tính điểm cộng. Tuy nhiên, các em có thể sử dụng kết quả này cho việc miễn thi sát hạch tiếng Anh đầu vào và miễn một số học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo. TS MAI ĐỨC TOÀN, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh - Truyền thông, Trường ĐH Gia Định: Nhiều chính sách học bổng hỗ trợ người học Năm 2026, nhà trường giữ ổn định học phí như năm 2025 và duy trì ở mức từ 1-1,4 triệu đồng/tín chỉ. Nếu sinh viên đóng học phí toàn khóa sẽ được giảm ngay 20% học phí toàn khóa. Về chính sách học bổng, năm nay nhà trường có các chính sách học bổng từ 20%-50% và 100% học phí học kỳ 1. Ngoài ra, trường kết hợp với hội doanh nghiệp có liên kết với nhà trường hỗ trợ 300 suất học bổng cho các bạn đăng ký dự tuyển sớm có hộ khẩu tại vùng bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt sẽ được hưởng 50% học phí học kỳ 1 khi nhập học.

