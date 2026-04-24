Tuyển sinh đại học năm 2026: Nhiều cách xét tuyển điểm từ kỳ thi riêng

Trong năm 2026, nhiều đại học (ĐH), trường ĐH lớn tổ chức các kỳ thi riêng gồm: thi đánh giá năng lực (ĐGNL), đánh giá tư duy, ĐGNL chuyên biệt, kỳ thi ĐGNL đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT)... Điểm của các kỳ thi này được hàng trăm cơ sở giáo dục đại học sử dụng để xét tuyển nhưng mỗi trường lại có cách sử dụng khác nhau.

Nhiều kỳ thi riêng trên cả nước

Kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2026 được tổ chức 3 đợt diễn ra vào các tháng 1, 3 và 5. Kết quả kỳ thi sẽ được khoảng 50 trường ĐH sử dụng để xét tuyển. Kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội được tổ chức 6 đợt, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 và có khoảng 100 trường ĐH trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Còn kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM tổ chức 2 đợt trong tháng 3, 5; hiện có khoảng 112 ĐH, trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả để xét tuyển.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại điểm thi Trường Đại học Công nghiệp TPHCM ảnh: THANH HÙNG

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi ĐGNL phục vụ tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và một số ngành khoa học giáo dục. Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức kỳ thi ĐGNL chuyên biệt (6 môn thi) để xét tuyển cho các ngành đào tạo của trường và cũng được nhiều trường sử dụng để xét tuyển. Cùng với đó, các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh.

Bên cạnh đó, kỳ thi V-SAT năm 2026 hiện có hàng chục trường ĐH tổ chức với nhiều đợt thi diễn ra từ nay đến tháng 6. Thí sinh có thể đăng ký tham dự nhiều đợt thi, mỗi đợt có thể chọn nhiều môn thi (ít nhất 3 môn trong tổ hợp xét tuyển) trong số 8 môn thi gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Ngữ văn.

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, trong năm 2025 có khoảng 17 phương thức xét tuyển, trong đó 5 phương thức chính gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển kết hợp, thi riêng và tuyển thẳng. Trong đó, xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm hơn 50%, xét học bạ chiếm hơn 29%, xét tuyển kết hợp hơn 15%, thi riêng hơn 5% và tuyển thẳng chỉ 0,32%...

Theo Vụ giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), nguyên tắc xét tuyển để xác định điểm trúng tuyển trong năm 2026 có thay đổi với thí sinh có cùng mức điểm. Theo đó, nguyên tắc xét tuyển bình đẳng giữa các phương thức, tổ hợp, không phụ thuộc thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ 2 trường hợp sau: thứ nhất là thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có điểm cộng thấp hơn; thứ 2 là thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, điểm cộng bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Các trường sử dụng khác nhau

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, cho biết, nếu năm 2025, hầu hết điểm kỳ thi riêng được các cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm phương thức xét tuyển độc lập, thì năm 2026 điểm các kỳ thi này được các trường sử dụng rất khác nhau. Có trường dùng làm phương thức xét tuyển độc lập, có trường sử dụng làm điểm thành phần trong phương thức xét tuyển tổng hợp.

Thí sinh tham gia kỳ thi ĐGNL chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức, tháng 3-2026

Theo Hội đồng tuyển sinh của ĐHQG TPHCM, năm 2026, tất cả 8 trường thành viên của ĐH này sử dụng phương thức kết hợp và cách tính điểm thành phần điểm thi ĐGNL cũng khác nhau. Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn xét tổng hợp với các điểm thành phần gồm: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2026; kết quả học tập 3 năm THPT; thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Trong đó, điểm thi ĐGNL chiếm 45% tổng số điểm, điểm thi tốt nghiệp 45% và phần còn lại là 10%. Nếu thí sinh dùng điểm thi ĐGNL và điểm học bạ thì trọng số điểm thi ĐGNL chiếm 90% số điểm và điểm học bạ là 10%. Trường ĐH Bách khoa xét tổng hợp có điểm thi ĐGNL được tính theo công thức: điểm học lực + điểm cộng + điểm ưu tiên (trong đó, điểm học lực = điểm ĐGNL x 70% + điểm tốt nghiệp THPT quy đổi x 20% + điểm học bạ quy đổi x 10%). Các trường còn lại cũng tính trọng số điểm thi ĐGNL chiếm từ 40%-70% số điểm xét tuyển.

Từ kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, đến nay đã có 104 ĐH, trường ĐH và CĐ trên cả nước sử dụng điểm làm phương thức xét tuyển độc lập hoặc tính điểm thành phần trong phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026. Trong đó có các trường như ĐH Công thương TPHCM, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Mở TPHCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Tài chính Marketing TPHCM, ĐH Nông lâm TPHCM… Với các kỳ thi đánh giá tư duy, ĐGNL của ĐHQG Hà Nội, kỳ thi V-SAT… cũng được nhiều trường sử dụng làm phương thức xét tuyển độc lập.

Theo ThS Phạm Quảng Tri, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, thí sinh tham dự các kỳ thi riêng và dùng kết quả để xét tuyển vào các ĐH, trường ĐH, CĐ cần lưu ý các phương thức xét tuyển có sử dụng điểm các kỳ thi riêng, mức điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào), cách tính trọng số điểm của các kỳ thi riêng… để tính toán trước khi đăng ký xét tuyển.

THANH HÙNG