Sáng 8-4: Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Sáng 8-4, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự, trong đó, sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (trái) và đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, sáng 8-4, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Trong đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Chiều 7-4, với 495/495 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, sáng 7-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

PHAN THẢO