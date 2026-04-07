Chính trị

Sáng 8-4: Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Sáng 8-4, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự, trong đó, sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (trái) và đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, sáng 8-4, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Trong đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Chiều 7-4, với 495/495 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, sáng 7-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

PHAN THẢO

Từ khóa

Biểu quyết Bộ Dân tộc Văn phòng Quốc hội Lê Minh Hưng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công tác nhân sự

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn