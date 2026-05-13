Cử tri kiến nghị gỡ vướng đất đai, tăng nguồn lực cho cơ sở

Sáng 13-5, Tổ đại biểu Quốc hội số 4, Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các đại biểu: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tiếp xúc cử tri các phường Bà Rịa, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương và xã Long Sơn.

Các đại biểu: Lê Khánh Hải và Nguyễn Thành Trung tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cử tri cho rằng, để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, cần sớm hoàn thiện cơ chế tổ chức, nhân sự và bảo đảm điều kiện hoạt động cho cấp cơ sở.

Cử tri Hoàng Thị Tuyết, phường Bà Rịa, kiến nghị tiếp tục phân cấp, phân quyền cụ thể cho cấp xã; quan tâm chế độ, kinh phí hoạt động đối với khu phố, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Cử tri Võ Hồng Đào, phường Long Hương, phản ánh đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đang chịu áp lực lớn khi phải đảm nhiệm nhiều đầu việc, trong khi biên chế còn hạn chế.

Cử tri phường Long Hương phát biểu kiến nghị

Cử tri Hoàng Quốc Việt, phường Bà Rịa, phản ánh giá nhiều mặt hàng thiết yếu còn ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là lao động thu nhập thấp và hộ kinh doanh nhỏ. Một số cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh quy định về giảm trừ gia cảnh theo hướng mở rộng diện người phụ thuộc đối với cha mẹ hưởng lương hưu thấp, không đủ trang trải cuộc sống.

Cử tri phường Bà Rịa đề nghị quan tâm đến công tác quản lý giá cả thị trường

Trong lĩnh vực đất đai, quản lý tài sản công và thực thi chính sách, cử tri Nguyễn Xuân Sơn, phường Vũng Tàu, đề nghị có cơ chế khai thác hiệu quả quỹ đất công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp, tránh lãng phí nguồn lực.

Vấn đề môi trường đô thị và môi trường biển cũng được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri Phạm Hồng Hà, phường Phước Thắng, kiến nghị sớm nạo vét hệ thống kênh mương, tăng cường thu gom, xử lý rác thải trong khu dân cư; đồng thời di dời các cơ sở chế biến thủy, hải sản không bảo đảm điều kiện hoạt động, gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

Ông Lê Khánh Hải phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Khánh Hải cho rằng, đất đai là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời dễ phát sinh khiếu nại nếu quá trình giải quyết thiếu công khai, minh bạch. Đại biểu đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát từng dự án, từng hồ sơ cụ thể; bảo đảm việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện đúng quy định pháp luật, công bằng và phù hợp thực tiễn.

Về hoạt động của khu phố, tổ dân phố, đại biểu Lê Khánh Hải nhấn mạnh đây là lực lượng gần dân nhất, trực tiếp triển khai nhiều nhiệm vụ ở cơ sở. Vì vậy, việc giao nhiệm vụ cần đi đôi với bảo đảm điều kiện hoạt động và cơ chế phù hợp.

Tin liên quan Gần 900 người cao tuổi ở Hồ Tràm được khám bệnh chuyên sâu miễn phí

TRÚC GIANG