SATRA gắn kết cộng đồng bằng những giá trị tinh thần

Hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khanh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), hệ thống bán lẻ SATRA triển khai chuỗi hoạt động đặc biệt nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và đưa giá trị lịch sử đến gần hơn với cộng đồng người tiêu dùng.

Trong những ngày cả nước hân hoan chào mừng ngày lễ trọng đại, tại các siêu thị và điểm bán của SATRA, khách hàng sẽ bắt gặp một món quà tinh thần đặc biệt – phụ san kỷ niệm do SATRA phối hợp cùng Báo Nhân Dân phát hành, được gửi tặng miễn phí đến người dân.

Ấn phẩm tái hiện những khoảnh khắc thiêng liêng của mùa thu năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn dân tộc trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những trang in giản dị nhưng hàm chứa giá trị lịch sử sâu sắc, giúp thế hệ hôm nay – đặc biệt là lớp trẻ – cảm nhận rõ hơn hành trình gìn giữ và bảo vệ độc lập, từ đó nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm, tình yêu nước và khát vọng cống hiến.

Điều đặc biệt, lịch sử không còn chỉ hiện diện trong bảo tàng, trên trang sách, mà còn bước vào đời sống hàng ngày, hiện hữu ngay trong không gian mua sắm quen thuộc của mỗi gia đình. Đó chính là cách SATRA làm mới trải nghiệm tiêu dùng, biến mua sắm thành hành trình kết nối với cội nguồn.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, chương trình còn gửi gắm thông điệp: mỗi điểm bán của SATRA là một nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gắn kết cộng đồng bằng niềm tự hào Việt Nam.

Ông Vũ Dương Quân, Tổng Giám đốc SATRA, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng khi lịch sử được đưa đến gần hơn với người dân, ngay tại không gian mua sắm thường ngày, sự kết nối sẽ trở nên đặc biệt. SATRA không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn mong muốn góp phần vun đắp tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc trong cộng đồng.”

Sự hợp tác giữa SATRA và Báo Nhân Dân vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một chương trình đồng hành: đó là minh chứng sống động cho việc lịch sử và tinh thần dân tộc luôn có thể được khơi gợi từ những điều bình dị trong đời sống thường nhật. Mỗi khách hàng khi nhận trên tay phụ san cũng là lúc cùng nhau chung nhịp cảm xúc hướng về Tổ quốc, hướng về những giá trị cội nguồn đã làm nên sức mạnh Việt Nam hôm nay.

Với cách làm sáng tạo, SATRA đang góp phần biến dịp lễ Quốc khánh 2-9 không chỉ là ngày kỷ niệm trọng đại, mà còn là thời khắc cộng đồng cùng sẻ chia niềm tự hào dân tộc trong từng khoảnh khắc đời thường.

T.H