Hơn 530 tỷ đồng dự trữ hàng tết từ VISSAN, hỗ trợ bình ổn giá thị trường

VISSAN tung ra nhiều sản phẩm mới phục vụ nhu cầu tiêu dùng tết của người dân

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung thực phẩm thiết yếu, dịp này, VISSAN đồng thời ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới và triển khai các chương trình khuyến mãi, dùng thử nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng đón tết an vui, tiết kiệm.

Theo đại diện VISSAN, trước dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp tết, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất từ giữa năm 2025, với quy mô ngân sách tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Dự kiến, trong mùa tết năm nay, VISSAN sẽ cung ứng ra thị trường gần 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến. Ngoài ra, công ty luôn duy trì mức dự trữ bổ sung từ 10–20% sản lượng để sẵn sàng ứng phó với các biến động của thị trường trước, trong và sau tết.

VISSAN triển khai nhiều chương trình khuyến mãi

Điểm nhấn trong kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng tết của VISSAN là việc kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào đến chế biến và phân phối. Nguồn nguyên liệu được quản lý theo mô hình khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, qua đó bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng.

Song song với việc tăng nguồn cung, VISSAN đẩy mạnh đổi mới danh mục sản phẩm theo hướng tiện lợi, phù hợp với nhịp sống đô thị và nhu cầu sử dụng trong dịp tết. Nhiều dòng thực phẩm chế biến mới được giới thiệu, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn nhưng vẫn bảo đảm yếu tố dinh dưỡng và an toàn. Các sản phẩm quà tết cũng được thiết kế linh hoạt, đáp ứng cả nhu cầu tiêu dùng gia đình lẫn biếu tặng.

VISSAN gia tăng sản xuất nhằm tăng nguồn hàng dự trữ phục vụ cao điểm nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân

Để chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân trong dịp cuối năm, VISSAN đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi giá và hoạt động dùng thử sản phẩm tại hệ thống cửa hàng, siêu thị và các điểm bán liên kết. Các chương trình tập trung vào nhóm hàng thiết yếu, hướng đến mục tiêu giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý hơn trong dịp tết.

Đại diện lãnh đạo VISSAN cho biết, doanh nghiệp luôn xác định việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền, là ưu tiên hàng đầu. Với sự chuẩn bị sớm về nguồn hàng, cùng việc đa dạng hóa sản phẩm và duy trì các chương trình hỗ trợ giá, VISSAN cam kết góp phần giữ ổn định thị trường, bảo đảm người dân có điều kiện đón tết đủ đầy, an tâm.

Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, VISSAN tiếp tục mở rộng bán hàng qua nền tảng trực tuyến và các kênh thương mại điện tử, tạo thêm lựa chọn mua sắm thuận tiện cho người tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm. Việc chủ động dự trữ với quy mô lớn được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm cân đối cung – cầu, hạn chế biến động giá và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

MINH LAN