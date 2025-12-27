Sinh nhật 1 năm, SatraMart Võ Văn Kiệt tung loạt quà giá trị

Nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm hoạt động, SatraMart Võ Văn Kiệt triển khai chương trình rút thăm trúng thưởng mừng sinh nhật, với nhiều phần quà giá trị nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng siêu thị trong suốt thời gian qua.

Theo đó, từ 08 giờ ngày 1-1-2026 đến 22 giờ ngày 11-1-2026, khách hàng mua sắm tại SatraMart Võ Văn Kiệt với hóa đơn từ 299.000 đồng trở lên sẽ được nhận phiếu tham gia rút thăm trúng thưởng (không áp dụng tách hoặc gộp hóa đơn). Mỗi khách hàng được nhận tối đa 3 phiếu/ngày.

Các hóa đơn mua sắm online vẫn được tham gia chương trình. Cơ cấu giải thưởng gồm nhiều phần quà có giá trị cao, như: 1 giải Nhất là TV LG OLED AI, 2 giải Nhì là máy giặt Toshiba, 3 giải Ba là quạt không cánh, cùng 10 giải Phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 1.000.000 đồng. Lễ rút thăm trúng thưởng dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 16-1-2026 tại siêu thị SatraMart Võ Văn Kiệt (1466 đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TPHCM). Song song chương trình rút thăm, siêu thị còn triển khai ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm online.

Cụ thể, 30 khách hàng đầu tiên trong tháng có hóa đơn bất kỳ khi đặt hàng qua ShopeeFood tại SatraMart Võ Văn Kiệt sẽ được tặng vé xem phim; các hóa đơn tiếp theo từ 200.000 đồng trở lên cũng được nhận 01 vé xem phim/bill. Đại diện siêu thị cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tri ân người tiêu dùng, đồng thời góp phần kích cầu mua sắm đầu năm, đa dạng hóa hình thức tiêu dùng trực tiếp và trực tuyến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn.

.