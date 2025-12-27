Chuyển động kinh tế xanh

Sinh nhật 1 năm, SatraMart Võ Văn Kiệt tung loạt quà giá trị

Nhân dịp kỷ niệm tròn 1 năm hoạt động, SatraMart Võ Văn Kiệt triển khai chương trình rút thăm trúng thưởng mừng sinh nhật, với nhiều phần quà giá trị nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng siêu thị trong suốt thời gian qua.

Sinh nhật 1 năm, SatraMart Võ Văn Kiệt tung loạt quà giá trị

Theo đó, từ 08 giờ ngày 1-1-2026 đến 22 giờ ngày 11-1-2026, khách hàng mua sắm tại SatraMart Võ Văn Kiệt với hóa đơn từ 299.000 đồng trở lên sẽ được nhận phiếu tham gia rút thăm trúng thưởng (không áp dụng tách hoặc gộp hóa đơn). Mỗi khách hàng được nhận tối đa 3 phiếu/ngày.

Các hóa đơn mua sắm online vẫn được tham gia chương trình. Cơ cấu giải thưởng gồm nhiều phần quà có giá trị cao, như: 1 giải Nhất là TV LG OLED AI, 2 giải Nhì là máy giặt Toshiba, 3 giải Ba là quạt không cánh, cùng 10 giải Phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 1.000.000 đồng. Lễ rút thăm trúng thưởng dự kiến diễn ra lúc 18 giờ ngày 16-1-2026 tại siêu thị SatraMart Võ Văn Kiệt (1466 đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, TPHCM). Song song chương trình rút thăm, siêu thị còn triển khai ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm online.

Cụ thể, 30 khách hàng đầu tiên trong tháng có hóa đơn bất kỳ khi đặt hàng qua ShopeeFood tại SatraMart Võ Văn Kiệt sẽ được tặng vé xem phim; các hóa đơn tiếp theo từ 200.000 đồng trở lên cũng được nhận 01 vé xem phim/bill. Đại diện siêu thị cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tri ân người tiêu dùng, đồng thời góp phần kích cầu mua sắm đầu năm, đa dạng hóa hình thức tiêu dùng trực tiếp và trực tuyến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn.

.

Từ khóa

Rút thăm Bình Tiên Online Toshiba Đường Võ Văn Kiệt Trúng thưởng Hóa đơn Máy giặt Gộp Quạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn