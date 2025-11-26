Vinh danh 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 được tổ chức trang trọng. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, giải thưởng năm nay được triển khai từ tháng 7-2025, thu hút hơn 300 ứng viên từ 26 tỉnh, thành phố. Qua các vòng sàng lọc gắt gao, 137 hồ sơ đủ điều kiện được đề cử vào vòng sơ tuyển. Tại Hội nghị sơ tuyển toàn quốc ngày 2-10, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 120 ứng viên vào vòng chung tuyển. Tiếp đó, 43 đoàn thẩm định thực tế được thành lập, trực tiếp đến từng doanh nghiệp để đánh giá hồ sơ, hoạt động sản xuất, kinh doanh và mức độ đóng góp cộng đồng của mỗi ứng viên.

Kết quả cuối cùng được thống nhất sau phiên họp của Hội đồng chung tuyển: chọn ra tốp 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, tốp 30 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu xuất sắc và bỏ phiếu kín lựa chọn 10 Doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

Ngoài ra, Hội đồng cũng đề xuất trao danh hiệu Sao Đỏ danh dự cho một doanh nhân trẻ vượt khó, có hành trình khởi nghiệp giàu nghị lực và đóng góp âm thầm cho cộng đồng.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) được vinh danh tốp 30 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) - đại diện tốp 30 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 được vinh danh năm nay chia sẻ, việc được chọn và trao danh hiệu tốp 30 doanh nhân tiêu biểu không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là động lực để SATRA nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn tới. Theo ông, những tiêu chí của Giải thưởng Sao Đỏ, từ hiệu quả kinh doanh, đổi mới sáng tạo đến đóng góp xã hội là kim chỉ nam để doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững.

Cũng theo ông Thanh, SATRA là doanh nghiệp thương mại, dịch vụ quan trọng của TPHCM, có vai trò lớn trong bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường và phát triển chuỗi phân phối hiện đại. Doanh nghiệp không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước. Nhiều mô hình mới trong chuỗi cung ứng, công nghệ thương mại và liên kết sản xuất, phân phối được triển khai, góp phần gia tăng hiệu quả và củng cố vị thế hàng Việt trên thị trường. “SATRA sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, hiện đại hóa chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM và cả nước”, ông Thanh nhấn mạnh.

Theo thống kê của Ban tổ chức, các doanh nghiệp thuộc tốp 100 năm nay sở hữu tổng tài sản gần 3 triệu tỷ đồng, tạo ra doanh thu trên 310.000 tỷ đồng và nộp ngân sách gần 21.000 tỷ đồng. Riêng doanh nghiệp của 10 doanh nhân Sao Đỏ 2025 đạt tổng tài sản hơn 2,8 triệu tỷ đồng, đóng góp ngân sách gần 14.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 19.000 lao động. Những con số này cho thấy sức bật mạnh mẽ của đội ngũ doanh nhân trẻ, nhất là trong bối cảnh họ đang dẫn dắt các nhóm ngành then chốt như công nghiệp chế biến, tài chính – ngân hàng, năng lượng tái tạo, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hàng tiêu dùng, bất động sản xanh và công nghệ – giáo dục.

