Tăng tốc chuyển đổi xanh cho cơ sở công nghiệp nông thôn

Ngày 4-12, tại TP Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp chuyển đổi xanh và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”.

Một cơ sở sắp xếp sản phẩm tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững năm 2025. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong bối cảnh tăng trưởng, các cơ sở công nghiệp nông thôn đồng thời đối diện với áp lực từ yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu về chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Thông, Giám đốc Công ty TNHH ENSO DANA nhận định, chuyển đổi xanh là cơ hội cho doanh nghiệp. Khi áp dụng mô hình sản xuất xanh, chi phí ban đầu sẽ cao hơn, nhưng nếu xác định ngay từ đầu hướng đi “xanh – sạch – bao bì thân thiện môi trường”, thị trường sẽ đón nhận và người tiêu dùng không bị bất ngờ về giá. Ông Nguyễn Minh Thông nhấn mạnh, yếu tố quyết định trong chuyển đổi xanh chính là tư duy của người đứng đầu.

Khu trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn của TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Đinh Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng (Sở Công Thương Đà Nẵng), việc áp dụng bao bì xanh và sản xuất sạch tại Đà Nẵng hiện gặp 3 rào cản chính. Trong đó, khung pháp lý về tiêu chuẩn bao bì, nhãn mác chưa thật sự rõ ràng, khiến doanh nghiệp có xu hướng tiếp tục làm theo cách cũ để tránh rủi ro. Việc tháo gỡ sẽ cần lộ trình phù hợp, bởi nguồn lực có hạn, trong khi đa phần doanh nghiệp là nhỏ và vừa.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công nhận định, tăng trưởng xanh, giảm phát thải và giảm dấu chân carbon đã trở thành xu hướng toàn cầu, kéo theo nhiều hàng rào kỹ thuật về tiêu chuẩn xanh trong thương mại quốc tế.

Toàn cảnh Tọa đàm Giải pháp chuyển đổi xanh và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Đỗ Thị Minh Trâm cho biết thêm, Nghị định 235/2025/NĐ-CP vừa ban hành đã bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Giai đoạn tới, Chương trình Khuyến công sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá, cải tiến bao bì, nhãn mác, xây dựng phòng trưng bày, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm được trưng bày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không chỉ vậy, theo chuyên gia thủ công mỹ nghệ Vũ Hy Thiều, quá trình chuyển đổi xanh nên bắt đầu từ việc thay đổi nguyên liệu đầu vào, bởi việc lựa chọn và kết hợp vật liệu phù hợp sẽ góp phần giảm phát thải ngay trong sản xuất. Cùng với đó, doanh nghiệp cần ưu tiên công nghệ sạch, hạn chế phế thải và giảm sử dụng hóa chất khó phân hủy.

Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững năm 2025. Sự kiện thuộc Chương trình khuyến công quốc gia, diễn ra từ ngày 4 đến 8-12, quy tụ hơn 130 doanh nghiệp từ 28 tỉnh, thành với khoảng 200 gian hàng. Hội chợ trưng bày hàng trăm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và khu vực, cùng nhiều sản phẩm công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Khu trải nghiệm công nghệ số. Ảnh: XUÂN QUỲNH Điểm nhấn của sự kiện là khu trải nghiệm công nghệ số và thực tế ảo, giới thiệu mô hình sản xuất xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng và công nghệ tuần hoàn, giúp doanh nghiệp tiếp cận xu hướng mới và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Trong khuôn khổ hội chợ còn có các hoạt động tư vấn nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh, cùng các phiên livestream quảng bá sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối khách hàng và mở rộng thị trường trên nền tảng số.

XUÂN QUỲNH