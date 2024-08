Đẩy mạnh tiêm chủng, ngăn dịch sởi lây lan

Bệnh nhi sởi biến chứng viêm phổi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

Tích lũy từ đầu năm tới nay, cả nước ghi nhận trên 2.000 ca mắc sởi. Hiện có 18 tỉnh, thành trong nhóm nguy cơ bùng phát dịch sởi, trong đó có: TPHCM, Bình Dương, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau… Đáng lo ngại nhất là TPHCM khi đã ghi nhận khoảng 500 ca mắc sởi với 3 ca tử vong. Trong khi đó, giai đoạn năm 2021-2023, TPHCM chỉ có 1 ca mắc sởi.

Theo TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, với số ca mắc sởi tăng cao, vượt quá trung bình số ca mắc cùng kỳ 3 năm trước, TPHCM đủ điều kiện công bố dịch sởi.

Nguyên nhân khiến dịch sởi gia tăng là do thiếu vaccine sởi trong thời gian khá dài, khiến nhiều trẻ bị gián đoạn tiêm chủng, tạo ra lỗ hổng trong hàng rào miễn dịch. Virus sởi chủ yếu tấn công vào nhóm trẻ chưa được tiêm chủng hoặc những trẻ chưa tiêm đủ mũi, từ đó lây lan cho các nhóm đối tượng có hệ miễn dịch kém khác.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc sởi và nguy cơ bùng phát dịch bệnh này tại nhiều khu vực trên toàn cầu. Theo dữ liệu của WHO, tại châu Âu, số ca mắc sởi năm 2023 là hơn 300.000 ca, tăng hơn 30 lần so với năm 2022. Đối với nước ta, năm 2024 cũng rơi đúng vào thời điểm chu kỳ 4-5 năm bùng phát của dịch sởi.

Trước tình hình dịch sởi diễn biến phức tạp, mới đây Bộ Y tế đã phát động chiến dịch tiêm vaccine sởi trên toàn quốc với hơn 1,1 triệu liều vaccine sởi được đưa vào tiêm chủng. Đặc biệt, trong chiến dịch này, các đối tượng tiêm chủng được mở rộng 1-10 tuổi, trừ những trường hợp đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine sởi trước đó.

Việc mở chiến dịch tiêm chủng vaccine ngay trước thềm năm học mới 2024-2025 là rất cần thiết, kịp thời vì sởi là dịch bệnh dễ lây truyền qua đường hô hấp khi 1 ca mắc sởi có thể lây cho 12-18 người, trong khi với Covid-19 thì 1 ca mắc chỉ lây 2-5 người. Vì thế, nguy cơ dịch sởi bùng phát trong cộng đồng là rất cao nếu chúng ta không quyết liệt phòng chống dịch.

Để phòng chống dịch sởi, biện pháp hiệu quả nhất là các gia đình chủ động đưa con em mình đi tiêm vaccine sởi tại các trạm y tế xã phường theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị y tế khẩn trương rà soát lại tình trạng tiêm chủng trên địa bàn để tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm đầy đủ vaccine sởi ngay trước năm học mới...

KHÁNH NGUYỄN