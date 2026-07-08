Sinh viên Tây Ninh hoàn thành chương trình học tập tại nhà máy Coca-Cola địa phương

Vừa qua, Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam tổ chức lễ tổng kết chương trình Coke Connect 2026 – Chương trình Định hướng và Phát triển Nghề nghiệp tại Nhà máy Coca-Cola Miền Nam, đánh dấu hoàn thành hành trình học tập và trải nghiệm thực tế kéo dài 5 tuần dành cho 20 sinh viên xuất sắc đến từ Trường Cao đẳng Long An.

Đây là một phần trong gói tài trợ trị giá 500 triệu đồng của Công ty Coca-Cola Việt Nam, nhằm hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tại tỉnh Tây Ninh. Chương trình được xây dựng trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Công ty Coca-Cola Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, mục tiêu kết nối nguồn nhân lực trẻ địa phương với môi trường sản xuất tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tiễn trong vận hành sản xuất hiện đại.

Coke Connect mang đến cho sinh viên Trường Cao đẳng Long An cơ hội tiếp cận toàn diện hoạt động của chuỗi cung ứng, từ lập kế hoạch, sản xuất, kiểm soát chất lượng đến vận hành xuất sắc tại Nhà máy Coca-Cola Miền Nam. Bên cạnh việc tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu và thực hành thực tế cùng đội ngũ chuyên gia, sinh viên còn được định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng chuyên môn và nâng cao năng lực sẵn sàng làm việc trong môi trường doanh nghiệp đa quốc gia

THUÝ HƯƠNG