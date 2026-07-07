The Vietnam Grand WeddX 2026: Khép lại những cột mốc ấn tượng, đồng thời mở ra tương lai cho ngành cưới Việt Nam

Chỉ trong 2 ngày, hơn 3.000 lượt khách thăm quan, hàng loạt giao dịch được thực hiện cùng hơn 60 thương hiệu xuất hiện trong một điểm hẹn chưa từng có của thị trường cưới Việt Nam- The Vietnam Grand WeddX 2026. Đây không chỉ thiết lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” về quy mô và công nghệ, mà còn khẳng định vị thế một siêu sự kiện mang tầm vóc quốc tế, định hình tương lai và nâng tầm ngành cưới Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Hai ngày kín khách, kín lịch tư vấn và hàng loạt giao dịch tại chỗ

Trong hai ngày 4–5/7, VinPalace Cổ Loa luôn trong trạng thái đông kín khách khi The Vietnam Grand WeddX 2026 liên tục hút dòng người đổ về tham quan, tư vấn và chốt dịch vụ. Từ khu check-in, wedding showcase đến các booth váy cưới, studio, décor, trang sức và tiệc cưới, nhiều thời điểm khách đứng kín các bàn tư vấn, thử và trải nghiệm các gói dịch vụ và ưu đãi.

Theo thống kê, triển lãm ghi nhận hơn 3.000 lượt khách, hàng loạt booking, giao dịch và lịch hẹn được chốt ngay tại chỗ, cùng hàng nghìn voucher ưu đãi được kích hoạt trong suốt hai ngày. Ở nhiều gian hàng, nhân sự gần như làm việc không ngơi tay từ sáng tới tối; lịch thử váy, đặt lịch chụp ảnh, khảo sát venue hay hẹn tư vấn tiếp sau triển lãm được lấp đầy liên tục.

The Vietnam Grand WeddX ghi dấu ấn với hơn 3.000 khách tham quan trong 2 ngày sự kiện

Đại diện thương hiệu cưới Uni Bridal cho biết điều đáng chú ý nhất không nằm ở lượng khách ghé qua, mà ở mức độ sẵn sàng xuống tiền và ra quyết định của họ.“Có những khung giờ booth gần như không ngơi tay. Khách vào xem rất đông và ở lại khá lâu, hỏi rất cụ thể và sẵn sàng quay lại lần hai để chốt. Với một sự kiện cưới, đó là tín hiệu rất rõ cho thấy khách đến đây không chỉ để ngắm, mà thực sự đi tìm lời giải cho đám cưới của mình.”

Sâu khấu chính biến thành sàn diễn fashion show chuyên nghiệp của các thương hiệu cưới hàng đầu

Với nhiều khách, việc hội tụ mọi trải nghiệm ngành cưới khiến các cặp đôi “lạc lối”.“Bọn mình nghĩ chỉ ghé qua lấy ý tưởng, nhưng vào rồi thì không muốn đi về. Xem váy xong lại rẽ sang décor, từ décor lại sang studio, rồi ngồi xuống hỏi thêm về tiệc và honeymoon. Cuối buổi, hai đứa chốt được váy, giữ được lịch chụp ảnh và có luôn shortlist cho phần trang trí. Nếu tự đi từng chỗ chắc phải mất vài cuối tuần mới làm xong ngần ấy việc,” – cặp đôi Hương Anh, Minh Tú chia sẻ sau khi rời triển lãm.

Nhiều cặp đôi đã lựa chọn cho mình những dịch vụ cưới ngay tại sự kiện

Ở góc độ nhà cung cấp, sức hút của The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ đo bằng lượng khách đổ về, mà còn ở khả năng kéo các cặp đôi đang có nhu cầu thực đến gần hơn với thương hiệu.

Anh Nghiêm Văn Hoàn – truyền nhân đời thứ ba của Văn Hùng Tailor nhận định: “Đây thực sự là triển lãm cưới quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà tôi từng tham gia. Quy mô hơn 9.000m² cùng hơn 60 đơn vị đã tạo ra cơ hội rất lớn để các thương hiệu tiếp cận sớm với các cặp đôi chuẩn bị cưới cho cả năm nay và các năm sau, từ đó giới thiệu dịch vụ hiệu quả hơn ngay trong giai đoạn khách đang tìm hiểu và ra quyết định.”

Bệ phóng mới đưa hệ sinh thái cưới Việt Nam vươn ra thế giới

Sự xuất hiện và thành công vang dội của The Vietnam Grand WeddX 2026 tại VinPalace Cổ Loa không đơn thuần là câu chuyện của một “siêu triển lãm” thành công, mà đây chính là bước đi mang tính chiến lược, mở ra chương mới cho nền kinh tế du lịch cưới tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Trần Quang – Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Dưới góc nhìn của cơ quan quản lý, ông Nguyễn Trần Quang – Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội – đánh giá cao sự tiên phong của Vinpearl trong việc đầu tư xây dựng một sự kiện không chỉ phục vụ nhu cầu của thị trường mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam là điểm đến của những sự kiện quy mô lớn, những trải nghiệm chất lượng cao và các sản phẩm du lịch mới.

“Từ những sáng kiến như The Vietnam Grand WeddX, tôi tin tưởng sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhiều ý tưởng sáng tạo được lan tỏa và nhiều sản phẩm mới được hình thành; qua đó góp phần phát triển sản phẩm du lịch lễ cưới, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cưới Việt Nam và từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện cưới và lễ hội mang tầm khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tổ chức lễ cưới hấp dẫn của châu Á”, ông Quang khẳng định.

Đồng quan điểm, Ông Nguyễn Quý Phương – Trưởng phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh: “Sự kiện lần này là một nỗ lực rất lớn của ban tổ chức, một điểm khởi đầu đầy triển vọng theo kiểu 'good starting, happy ending'. Việc tạo ra những điểm hẹn tinh hoa như thế này sẽ tạo ra tiếng vang lớn, khẳng định Việt Nam là một 'wedding destination' hấp dẫn. Tôi hy vọng VinPalace sẽ tiếp tục nhân rộng, tổ chức thường xuyên mô hình này và thu hút thêm các đơn vị có nhu cầu từ khu vực và thế giới, đem lại những dịch vụ chất lượng cao cho chính người dân và du khách”.

The Vietnam Grand WeddX định hướng trở thành nền tảng kết nối lớn nhất của ngành cưới Việt Nam

Trong khi đó, với vai trò là đơn vị tổ chức, Bà Ngô Thị Hương – Tổng Giám đốc Vinpearl chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn xây dựng một nền tảng kết nối lớn nhất của ngành cưới Việt Nam, nơi các thương hiệu, nhà thiết kế, wedding planner, nghệ sĩ,chuyên gia và các cặp đôi cùng gặp gỡ, cùng sáng tạo và cùng phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để The Vietnam Grand WeddX trở thành sự kiện thường niên có quy mô và sức ảnh hưởng hàng đầu khu vực; đồng thời đưa VinPalace trở thành thương hiệu dẫn đầu về trải nghiệm cưới, sự kiện và lễ hội tại Việt Nam”.