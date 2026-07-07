Nam Úc Scotch AGS và tinh thần giáo dục cho một tương lai đang đổi thay

Theo ông Trent Driver, Hiệu trưởng Scotch College Adelaide, chuẩn bị học sinh cho tương lai không dừng ở kết quả học tập, mà còn nằm ở khả năng thích nghi, tự nhận thức, sống có giá trị và tạo tác động trong thế giới đang thay đổi.

Hiệu trưởng Trent Driver của Scotch College Adelaide (phải) trong buổi tốt nghiệp của học sinh Nam Úc Scotch AGS tháng 5 vừa qua

Nam Úc Scotch AGS là mô hình hợp tác giáo dục quốc tế của Scotch College Adelaide tại TPHCM, nơi học sinh Việt Nam tiếp cận chương trình giáo dục Úc trong một môi trường được kết nối với nền tảng, giá trị và kinh nghiệm giáo dục của một trường Nam Úc hơn 100 năm lịch sử.

Scotch College Adelaide đổi mới để chuẩn bị học sinh cho thế giới biến động

Trong tầm nhìn của Scotch College Adelaide, giáo dục phổ thông cần đi xa hơn mục tiêu đưa học sinh bước qua cánh cửa đại học. Trường nhấn mạnh rằng khi thế giới thay đổi, cách chuẩn bị người trẻ để tạo tác động trong thế giới ấy cũng phải thay đổi. Giáo dục theo tinh thần này còn ở việc các em vẫn thấy nền tảng ấy hữu ích khi bước qua nhiều chặng đường của cuộc đời.

Ông Trent Driver nhấn mạnh Scotch College Adelaide luôn theo đuổi một nền giáo dục toàn diện, nơi học sinh được phát triển học thuật, nhân cách, sức bền tinh thần và năng lực tự nhận thức. Những người học tốt, người làm việc tốt và người lãnh đạo tốt cần sự kiên cường và khả năng hiểu chính mình ngang với kỹ năng chuyên môn.

Ở bậc trung học, Scotch College Adelaide thiết kế các trải nghiệm nhằm đưa học sinh ra khỏi vùng an toàn, rèn sự trưởng thành cá nhân, khả năng thích nghi và tinh thần phục vụ cộng đồng. Học sinh được học trong nhiều môi trường khác nhau như lớp học, sân thể thao, sân khấu, hoạt động ngoài trời và các dự án gắn với cộng đồng. Cách tiếp cận này phản ánh một định hướng rõ ràng, rằng chuẩn bị học sinh cho một thế giới mà kiến thức trong sách vở là chưa đủ.

Scotch College Adelaide cũng nhấn mạnh mục tiêu giáo dục một thế hệ lãnh đạo tốt hơn. Lãnh đạo ở đây còn với trí tuệ cảm xúc, tư duy đa dạng, nền tảng đạo đức, khả năng phản tư và năng lực xây dựng đồng thuận - những phẩm chất cần thiết trong một xã hội đang thay đổi nhanh.

Ông Trent Driver chia sẻ tại lễ tốt nghiệp của Nam Úc Scotch AGS

Những giá trị Scotch được tiếp nối tại Nam Úc Scotch AGS

Khi nói về mối liên hệ giữa Scotch College Adelaide và Nam Úc Scotch AGS, hiệu trưởng Trent Driver nhấn mạnh bốn giá trị cốt lõi của Scotch gồm dũng cảm, chính trực, bao dung và cam kết với tương lai. Đây là thước đo cho những quyết định, hành động và định hướng giáo dục nhà trường.

Dự lễ tốt nghiệp của học sinh Nam Úc Scotch AGS mới đây, ông Driver cho rằng các giá trị ấy đã hiện diện rõ trong môi trường học tập tại Việt Nam. Ông nói mình xúc động khi thấy tinh thần Scotch được thể hiện qua cách học sinh hành động, cách giáo viên giảng dạy và cách nhà trường xây dựng trải nghiệm giáo dục. Khác biệt ngôn ngữ hay văn hóa không làm các giá trị này bị pha loãng.

Theo ông Driver, giá trị “dũng cảm” là giúp học sinh biết lựa chọn điều đúng và sẵn sàng bước vào những thử thách mới. Trong môi trường Nam Úc Scotch AGS, tinh thần này được thể hiện qua việc học sinh tiếp cận chương trình học theo chuẩn Úc, làm quen với phương pháp học tập đòi hỏi sự chủ động, khả năng trình bày quan điểm và trách nhiệm với quá trình học của mình.

Với giá trị “chính trực”, ông Driver nhấn mạnh sự trung thực, trách nhiệm và nhất quán trong hành động. Trong giáo dục, điều này còn gắn với cách học sinh học tập, làm việc nhóm, tôn trọng cam kết và hiểu rằng thành công học thuật cần đi cùng nền tảng nhân cách.

Học sinh Nam Úc Scotch AGS trình diễn tại buổi lễ tốt nghiệp

Giá trị “bao dung” được ông Driver nhìn như một phần quan trọng của môi trường Scotch. Tại Nam Úc Scotch AGS, điều này có thể được nhìn thấy qua cách nhà trường vận hành một mô hình giáo dục quốc tế trong bối cảnh Việt Nam, nơi học sinh được tiếp cận văn hóa học tập Úc nhưng vẫn ở trong môi trường gần gũi với gia đình, ngôn ngữ và cộng đồng của mình.

Theo ông Driver, mối quan hệ giữa Scotch College Adelaide và Nam Úc Scotch AGS là hợp tác hai chiều. Giáo viên từ Adelaide có cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp Việt Nam về thiết kế bài giảng và cách gắn kết học sinh, đội ngũ tại TPHCM cũng tiếp nhận, điều chỉnh và triển khai tinh thần giáo dục Scotch trong một bối cảnh văn hóa khác biệt.

Trong thông điệp gửi học sinh tốt nghiệp Nam Úc Scotch AGS năm học 2025-2026, ông Driver nhìn kết quả của các em ở cả quá trình trưởng thành và nỗ lực vượt qua thử thách. Thế hệ học sinh này đang góp phần xây dựng câu chuyện của nhà trường và thiết lập những tiêu chuẩn mới cho các thế hệ tiếp theo.

Từ góc nhìn của ông Driver, “cam kết với tương lai” là giá trị nối kết trực tiếp Scotch College Adelaide với Nam Úc Scotch AGS. Đó là tinh thần luôn tự hỏi hôm nay có thể làm gì để tương lai học sinh tốt hơn. Khi được chuyển tải vào môi trường giáo dục tại TPHCM, tinh thần ấy trở thành cách nhà trường chuẩn bị cho học sinh Việt Nam năng lực học tập, bản lĩnh cá nhân và khả năng thích nghi trong một thế giới đang liên tục đổi thay.

THANH THANH