Sôi động Đêm hội văn hóa chào năm mới 2026

Trước thềm năm mới, tại sân vận động phường Phú Mỹ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM vừa tổ chức Đêm hội văn hóa chào năm mới 2026, thu hút hơn 500 công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp tham dự.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi động với nhiều tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ và tinh thần lao động sáng tạo. Cùng với đó là các tiết mục xiếc, ảo thuật được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Hoạt động này đã tạo sự vui tươi, phấn khởi cho người lao động dịp cuối năm, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tại các khu công nghiệp.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình

Điểm nhấn của chương trình là phần rút thăm may mắn với nhiều phần quà có giá trị, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, tới đây, chương trình văn nghệ chào năm mới 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát.

Trao tặng những phần quà ý nghĩa đến người lao động trong các khu công nghiệp

Chuỗi hoạt động này khẳng định sự quan tâm đến lực lượng lao động, sản xuất trực tiếp, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định và phát triển bền vững trong các khu công nghiệp.

Tin liên quan Bắn pháo hoa và nhiều chương trình sôi động chào đón năm mới 2026

KHÁNH CHI