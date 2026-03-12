Đặc khu Côn Đảo sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến nay, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Toàn đặc khu đã thiết lập 5 đơn vị bầu cử và 10 khu vực bỏ phiếu. Công tác trang trí cổ động trực quan đã hoàn tất với sắc đỏ cờ, hoa cùng pano, áp phích rực rỡ tại các khu vực trung tâm.

Lãnh đạo huyện Côn Đảo kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại một điểm bầu cử

Đến ngày 11-3, danh sách 7.883 cử tri đã được rà soát và niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan và 10 khu vực bỏ phiếu. Toàn bộ thẻ cử tri đã được in và bàn giao cho các Tổ bầu cử để đưa đến tận tay người dân. Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên cũng đã được niêm yết đầy đủ, giúp cử tri dễ dàng tìm hiểu.

Cử tri đặc khu Côn Đảo theo dõi danh sách, tiểu sử người ứng cử

Đặc biệt, do lượng du khách ra đảo tăng cao trong tháng 3, Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo đã chủ động triển khai các phương án hỗ trợ cử tri vãng lai, thực hiện quyền bầu cử qua ứng dụng VNeID hoặc giấy chứng nhận tạm vắng.

Tổ bầu cử số 6 tổ chức phát thẻ cử tri tại Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 – đặc khu Côn Đảo

Với sự chuẩn bị chu đáo, đặc khu Côn Đảo đã sẵn sàng cho ngày bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị vật chất, trang bị phục vụ bầu cử được địa phương chuẩn bị chu đáo

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo cho biết, đến nay, đa số các Tổ bầu cử đã hoàn thành tổ chức vận hành thử nghiệm bầu cử và đặt ra các tình huống phát sinh để kịp thời ứng phó. Song song đó, địa phương cũng đã chủ động công tác tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phong phú.

Pano, xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường của đặc khu Côn Đảo

MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG