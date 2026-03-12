Sức sống cơ sở

Đặc khu Côn Đảo sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến nay, đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Toàn đặc khu đã thiết lập 5 đơn vị bầu cử và 10 khu vực bỏ phiếu. Công tác trang trí cổ động trực quan đã hoàn tất với sắc đỏ cờ, hoa cùng pano, áp phích rực rỡ tại các khu vực trung tâm.

z7610177504555_a5ec88d4526a78139b79a432658d5105.jpg
Lãnh đạo huyện Côn Đảo kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại một điểm bầu cử

Đến ngày 11-3, danh sách 7.883 cử tri đã được rà soát và niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan và 10 khu vực bỏ phiếu. Toàn bộ thẻ cử tri đã được in và bàn giao cho các Tổ bầu cử để đưa đến tận tay người dân. Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên cũng đã được niêm yết đầy đủ, giúp cử tri dễ dàng tìm hiểu.

z7610177467846_5ad6b2340da67ce1d1a453e7729b2c9f.jpg
Cử tri đặc khu Côn Đảo theo dõi danh sách, tiểu sử người ứng cử

Đặc biệt, do lượng du khách ra đảo tăng cao trong tháng 3, Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo đã chủ động triển khai các phương án hỗ trợ cử tri vãng lai, thực hiện quyền bầu cử qua ứng dụng VNeID hoặc giấy chứng nhận tạm vắng.

Tổ Bầu cử số 6 tổ chức phát thẻ cử tri tại Ban CHPT Khu vực 6 – Đặc khu Côn Đảo 2.jpg
Tổ bầu cử số 6 tổ chức phát thẻ cử tri tại Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 6 – đặc khu Côn Đảo

Với sự chuẩn bị chu đáo, đặc khu Côn Đảo đã sẵn sàng cho ngày bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

z7610176396156_5ecb21c36a50122e795582d78ca872a6.jpg
z7613134421394_2a63985c603dd3a4355e381346d0c989.jpg
z7610176396191_2da81431b6e6f8a899efcfd833e749c1.jpg
Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị vật chất, trang bị phục vụ bầu cử được địa phương chuẩn bị chu đáo
z7610177518806_785080cbc1a21256043c7675cc2514dd.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Côn Đảo cho biết, đến nay, đa số các Tổ bầu cử đã hoàn thành tổ chức vận hành thử nghiệm bầu cử và đặt ra các tình huống phát sinh để kịp thời ứng phó. Song song đó, địa phương cũng đã chủ động công tác tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phong phú.

z7610178673620_dfd5e351c26eb63dde2277c5e32c73ad.jpg
Pano, xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường của đặc khu Côn Đảo
MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG

