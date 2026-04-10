Sôi động Ngày hội Khoa học - Công nghệ và Robotics Việt Anh

Ngày 10-4, tại Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 (TPHCM), Ngày hội Khoa học - Công nghệ và Robotics Việt Anh lần 6 năm 2026 với chủ đề “Tech Odyssey: Hành trình Công nghệ” diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 1.000 giáo viên và học sinh tham gia.

Các công ty công nghệ cùng hợp tác với Trường Trung Tiểu học Việt 3 tham gia các game lập trình trải nghiệm cho học sinh

Ngày hội mang đến nhiều hoạt động phong phú như triển lãm các dự án STEM/STEAM của học sinh; khu trải nghiệm công nghệ tương tác với sự tham gia của các đơn vị, trường đại học; chuỗi workshop chuyên đề cùng các chuyên gia, giảng viên; và cuộc thi Robotics với 7 bảng đấu dành cho học sinh và phụ huynh.

Học sinh hào hứng trải nghiệm lập trình robot trong vượt chướng ngại vật trong sa bàn

Thông qua các hoạt động, học sinh được khuyến khích sáng tạo, thử nghiệm và phát triển các ý tưởng khoa học gắn với thực tiễn. Nhiều sản phẩm thể hiện khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức, đáp ứng nhu cầu đời sống trong bối cảnh chuyển đổi số.

Các đối tác và nhà tài trợ cho chương trình Ngày Hội Khoa học - Công nghệ & Robotics Việt Anh Lần 6 năm 2026

ThS. Đinh Thị Ngọc, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường Việt Anh, cho biết ngày hội hướng đến phát triển tư duy sáng tạo, năng lực phản biện và trách nhiệm của học sinh; qua đó giúp các em sử dụng công nghệ hiệu quả, gắn với thực tiễn và đóng góp cho cộng đồng.

VĂN SƠN