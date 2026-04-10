Thông tin kinh tế

Sôi động Ngày hội Khoa học - Công nghệ và Robotics Việt Anh

Ngày 10-4, tại Trường Trung Tiểu học Việt Anh 3 (TPHCM), Ngày hội Khoa học - Công nghệ và Robotics Việt Anh lần 6 năm 2026 với chủ đề “Tech Odyssey: Hành trình Công nghệ” diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 1.000 giáo viên và học sinh tham gia.

Các công ty công nghệ cùng hợp tác với Trường Trung Tiểu học Việt 3 tham gia các game lập trình trải nghiệm cho học sinh

Ngày hội mang đến nhiều hoạt động phong phú như triển lãm các dự án STEM/STEAM của học sinh; khu trải nghiệm công nghệ tương tác với sự tham gia của các đơn vị, trường đại học; chuỗi workshop chuyên đề cùng các chuyên gia, giảng viên; và cuộc thi Robotics với 7 bảng đấu dành cho học sinh và phụ huynh.

02.jpg
Học sinh hào hứng trải nghiệm lập trình robot trong vượt chướng ngại vật trong sa bàn

Thông qua các hoạt động, học sinh được khuyến khích sáng tạo, thử nghiệm và phát triển các ý tưởng khoa học gắn với thực tiễn. Nhiều sản phẩm thể hiện khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức, đáp ứng nhu cầu đời sống trong bối cảnh chuyển đổi số.

03.jpg
Các đối tác và nhà tài trợ cho chương trình Ngày Hội Khoa học - Công nghệ & Robotics Việt Anh Lần 6 năm 2026

ThS. Đinh Thị Ngọc, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường Việt Anh, cho biết ngày hội hướng đến phát triển tư duy sáng tạo, năng lực phản biện và trách nhiệm của học sinh; qua đó giúp các em sử dụng công nghệ hiệu quả, gắn với thực tiễn và đóng góp cho cộng đồng.

VĂN SƠN

Từ khóa

STEM/STEAM Đinh Thị Ngọc Robotics Workshop ThS Sa bàn Tư duy sáng tạo Vượt chướng ngại vật Năm 2026 Lập trình

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn