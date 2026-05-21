Kim Oanh Land khởi công dự án K-Home Cityview

Kim Oanh Land vừa chính thức khởi công xây dựng dự án K-Home Cityview tại Trung tâm đô thị Biên Hòa, Thành phố Đồng Nai. Với quy mô 2,85ha bao gồm 4 tòa tháp cao 22 tầng, cung cấp 1.816 căn hộ phát triển theo chuẩn Singapore, đây là dự án đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng đang tìm chốn an cư.

Phối cảnh khu căn hộ K-Home Cityview

Nằm trên đường Điểu Xiển, phường Hố Nai, K-Home Cityview là một trong những dự án cao tầng quy mô lớn nhất đang phát triển trong khu vực đô thị Biên Hòa. Điểm nổi bật của dự án là áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE và tích hợp hệ thống tiện ích nội khu phong phú như hồ bơi, khu BBQ, trường học, công viên, khu vui chơi trẻ em, trạm sạc xe điện, khu thể thao… hướng đến nhu cầu an cư hiện đại và gần gũi thiên nhiên.

Ngoài ra, K-Home Cityview sở hữu hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận nhiều tiện ích liên kết như siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các khu dịch vụ trọng yếu của thành phố.

K-Home Cityview sở hữu view nhìn toàn cảnh ra đô thị Biên Hòa.

Ban lãnh đạo Kim Oanh Land cùng các đối tác thực hiện nghi thức khởi công dự án K-Home Cityview.

Đại diện đơn vị phát triển dự án Kim Oanh Land, ông Trần Đăng Toàn - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án K-Home, cho biết: “K-Home Cityview là một trong 4 dự án mang thương hiệu K-Home hướng đến nhu cầu nhà ở của số đông người dân mà Kim Oanh Land đang dành nhiều tâm huyết phát triển tại thành phố Đồng Nai. Chúng tôi kỳ vọng với năng lực của tổng thầu Phước Thành và các đối tác, dự án sẽ triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, hướng đến mục tiêu kiến tạo một khu căn hộ hiện đại, đáng sống dànhg cho cư dân”.

Ông Trần Đăng Toàn - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án – K-Homes, phát biểu tại lễ khởi công.

Góp mặt tại sự kiện, ông Võ Tiến Dũng – Giám đốc Khối Xây lắp Công ty Phước Thành, chia sẻ: “Chúng tôi sẽ áp dụng giải pháp quản lý tiên tiến như BIM và ERP sẽ được áp dụng nhằm đảm bảo các tiêu chí về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, Phước Thành cam kết phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư và các đối tác để đưa K-Home Cityview về đích đúng kế hoạch, góp phần cùng Kim Oanh Land kiến tạo một không gian sống chất lượng chuẩn Singapore”.

Trong bối cảnh đô thị Biên Hòa nói riêng, thành phố Đồng Nai nói chung đang tăng tốc phát triển hạ tầng và đô thị hóa, K-Home Cityview được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thực tế, từ khi xuất hiện thông tin trên thị trường, rất đông khách hàng đã đến tìm hiểu dự án và mong muốn sở hữu. Ông Toàn cho biết, Kim Oanh Land dự kiến đầu tháng 6-2026 sẽ khai trương Sales Gallery và các căn hộ mẫu để khách hàng có thể “tận mục sở thị” thiết kế và chất lượng căn hộ.

Ông Võ Tiến Dũng – Giám đốc Khối Xây lắp Công ty Phước Thành, phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh K-Home Cityview, Kim Oanh Land còn phát triển ba dự án mang thương hiệu K-Home tại Thành phố Đồng Nai gồm: K-Home Avenue (Nhơn Trạch), K-Home Midtown và K-Home Skyview (Trảng Bom). Chuỗi dự án này cung cấp cho thị trường tổng cộng khoảng 5.000 căn hộ, góp phần cùng chính quyền địa phương giải quyết bài toán nhà ở vừa túi tiền cho người lao động trên địa bàn.

THANH ĐỨC