Khởi công dự án Khu căn hộ cao cấp The Emerald River Park

Ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong phát biểu tại lễ khởi công

Lễ khởi công dự án diễn ra chỉ sau hơn hai tuần kể từ ngày ký kết hợp tác chiến lược. Tiến độ triển khai nhanh chóng này không chỉ khẳng định uy tín, năng lực thực thi mạnh mẽ của Tập đoàn Lê Phong mà còn góp phần sớm bổ sung nguồn cung chất lượng ra thị trường, đặc biệt là dòng sản phẩm ven sông khan hiếm hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong chia sẻ: “The Emerald River Park là tâm huyết được DN ấp ủ nhằm nâng tầm trải nghiệm sống đích thực của khách hàng. Lễ khởi công dự án hôm nay chính là thời điểm những giá trị tinh hoa trên bản vẽ chính thức bước vào giai đoạn kiến tạo. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín hàng đầu, Tập đoàn Lê Phong sẽ tập trung tối đa nguồn lực để đưa dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và thẩm mỹ”.

Đại diện Tập đoàn Lê Phong cùng các đối tác chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại các đô thị phát triển ngày càng hạn hẹp, The Emerald River Park sở hữu lợi thế “đắt giá” khi ôm trọn dải cảnh quan xanh mát bên dòng sông Sài Gòn thơ mộng, đồng thời kết nối giao thương vô cùng thuận tiện.

Tọa lạc tại mặt tiền sông Sài Gòn (phường Lái Thiêu, TPHCM), dự án có quy mô 40 tầng cao, 2 tầng hầm cùng 2.460 căn hộ. Các dòng sản phẩm tại đây bao gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú và shophouse; đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng lẫn đầu tư dài hạn.

Điểm nhấn của dự án nằm ở bến du thuyền ngay trước khu căn hộ - yếu tố không chỉ đóng vai trò là tiện ích mà còn góp phần định hình phong cách sống của gia chủ. Theo đó, cư dân có thể kết nối với trung tâm TPHCM bằng đường thủy, hình thức di chuyển này được kỳ vọng mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng và giảm áp lực giao thông đường bộ.

NHƯ HẢO