OREO hợp tác BTS sáng tạo phiên bản Bánh quy đặc biệt

Người hâm mộ OREO và BTS sắp có cơ hội thưởng thức phiên bản bánh quy đặc biệt được tạo nên từ sự kết hợp giữa thương hiệu bánh quy số 1 thế giới OREO và nhóm nhạc toàn cầu BTS.

OREO và BTS chính thức khởi động chiến dịch hợp tác toàn cầu bằng sự ra mắt Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS

Các nghệ sĩ: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V và Jung Kook chính thức bắt tay cùng OREO để ra mắt Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS với hương vị bánh nướng đường nâu lấy cảm hứng từ Hotteok – món ăn đường phố nổi tiếng của Hàn Quốc. Chiến dịch hợp tác sẽ được triển khai tại hơn 80 thị trường trên toàn cầu, mở ra chuỗi hoạt động tương tác thú vị dành cho cộng đồng người hâm mộ BTS và OREO.

Đồng hành cùng BTS – một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu thế giới – OREO kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ, khơi dậy sự hào hứng trong cộng đồng người hâm mộ và lan tỏa tinh thần vui nhộn đặc trưng của thương hiệu.

Các thành viên BTS chia sẻ rằng cả Hotteok và bánh quy OREO đều gắn liền với ký ức tuổi thơ của họ, khiến sự hợp tác này trở nên đặc biệt ý nghĩa khi kết nối văn hóa quê hương với thương hiệu bánh quy yêu thích từ nhỏ.

THÁI HƯƠNG