Bcons động thổ dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng gần 4.500 tỷ đồng

Dự án Khu nhà ở phức hợp có tổng vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng với quy mô gần 3ha, được định hướng phát triển thành khu nhà ở cao tầng hiện đại, tích hợp các chức năng căn hộ ở, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, bãi đậu xe, cây xanh, sân bãi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Với quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự án dự kiến cung cấp 2.820 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân trẻ trong tương lai.

Không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở cho TP Đồng Nai, dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp còn hướng đến việc kiến tạo một không gian sống hiện đại, tiện nghi và gần gũi với nhu cầu thực của cư dân. Các tiện ích như nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng, thương mại dịch vụ, bãi đậu xe, mảng xanh nội khu và giao thông nội bộ được bố trí nhằm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt, với khoảng 7.730m² cây xanh mặt đất, dự án góp phần tạo thêm những khoảng xanh cần thiết trong nhịp sống đô thị ngày càng năng động.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho biết, dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng là một trong những dự án doanh nghiệp (DN) đã chuẩn bị trong chiến lược mở rộng quỹ đất và phát triển tại các tỉnh thành phía Nam, trong đó có Đồng Nai. Theo ông Thạch, trong năm qua, DN đã thực hiện M&A 6 dự án, với tổng giá trị gần 8.000 tỷ đồng.

Đại diện DN cũng cho biết, dự án được định hướng phát triển phục vụ nhu cầu ở thực, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư tại khu vực Đồng Nai và vùng lân cận. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và hoàn thiện diện mạo đô thị tại địa phương.

NGUYỄN TRƯỜNG