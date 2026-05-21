Khai mạc Triển lãm Quốc tế về công nghiệp ô tô và máy xây dựng, hạ tầng giao thông tại TPHCM

Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về Công nghiệp Ô tô, Xe máy, Xe điện và Công nghiệp hỗ trợ (Autotech & Accessories 2026) và Triển lãm Quốc tế về Máy xây dựng, Đường sắt, Xe chuyên dụng, Công nghệ và Hạ tầng giao thông vận tải (Cons & Trans 2026) vừa chính thức mở cửa đón khách tham quan và giao thương. Hai triển lãm này diễn ra từ ngày 21 đến 24-5-2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hai triển lãm quốc tế lần thứ 22

“Mở rộng kết nối - Dẫn lối tương lai”

Nối tiếp sự thành công của những năm trước, năm nay, Triển lãm Autotech & Accessories 2026 và Triển lãm Cons & Trans 2026 tiếp tục được tổ chức đồng thời, mang đến cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tiếp cận công nghệ tiên tiến, tăng cường kết nối chéo, mở rộng mạng lưới hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cả hai lĩnh vực bổ trợ mật thiết cho nhau.

Với chủ đề “Mở rộng kết nối - Dẫn lối tương lai”, Autotech & Accessories 2026 và Cons & Trans 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là những triển lãm quốc tế chuyên ngành uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng và giao thông vận tải. Lấy tinh thần xuyên suốt là “Mở rộng kết nối”, hai triển lãm là nơi các nhà quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia, các nhà nghiên cứu và cộng đồng chuyên ngành gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm. Qua đó, tạo ra một hệ sinh thái mở – nơi những mối quan hệ mới được hình thành, hợp tác được mở rộng và giá trị được lan tỏa. Từ việc “Mở rộng kết nối”, hai triển lãm mong muốn góp phần “Dẫn lối tương lai” cho ngành ô tô - xe máy, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng và giao thông vận tải thông qua việc tạo cơ hội để các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, khuyến khích những ý tưởng sáng tạo liên quan đến ngành, tạo nền tảng cho những cải tiến và bước tiến dài hạn.

Bà Nguyễn Minh Ngọc - Chủ tịch Công ty Cổ phần Hội chợ và XTTM Á Châu phát biểu khai mạc

Autotech & Accessories 2026 và Cons & Trans 2026 tiếp tục mang đến một không gian triển lãm năng động, giàu tính kết nối và sáng tạo, nơi mỗi cuộc gặp gỡ hôm nay đều có thể trở thành động lực cho sự phát triển của ngành trong tương lai. Hai triển lãm quy tụ hơn 500 gian hàng đến từ hơn 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Triển lãm dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan, 5.000 khách thương mại, mang đến các sản phẩm và giải pháp đa dạng trong các lĩnh vực: xe nguyên chiếc; phụ tùng & linh kiện; phụ kiện & độ xe; E-mobility, sửa chữa & bảo trì; hệ thống & điện tử, dịch vụ vận tải; IT & quản lý; trạm dịch vụ; xây dựng và giao thông vận tải,…

Quang cảnh triển lãm

Sự tham gia đa dạng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng sự phong phú trong danh mục trưng bày không chỉ tạo điểm nhấn sinh động cho không gian triển lãm, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trong bối cảnh ngành công nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hóa và thông minh hóa.

Gia tăng giá trị kết nối

Song hành cùng hoạt động trưng bày, chuỗi sự kiện chuyên ngành diễn ra trong khuôn khổ hai triển lãm cũng được tổ chức đa dạng, hướng tới nhiều đối tượng, góp phần nâng cao giá trị kết nối giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy các sáng kiến – sáng chế chuyên môn, gia tăng trải nghiệm và thu hút khách tham quan.

Điểm nhấn tại triển lãm Cons & Trans 2026 là Hội thảo chuyên ngành với chủ đề "Chuyển đổi kép trong Giao thông Vận tải tại Việt Nam: Phát triển Công nghệ Xanh và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo". Hội thảo quy tụ các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và đại diện doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ góc nhìn và mở ra hướng đi cho việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn để giải quyết các thách thức về môi trường, an toàn giao thông, quản lý vận hành và hiệu suất chuỗi cung ứng.

Autotech & Accessories 2026 và Cons & Trans 2026 được kỳ vọng là điểm hẹn xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, xe điện, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng và giao thông vận tải tại Việt Nam.

Q.H