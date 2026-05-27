Trí tuệ nhân tạo giúp “khuếch đại năng lực” con người

Dự báo từ một số tổ chức quốc tế, kinh tế số Việt Nam hiện đạt quy mô hơn 43 tỷ USD, trong đó Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là động lực lõi.

Ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work® khu vực ASEAN và ANZ, nhận định AI đã rút ngắn 10 năm phát triển xuống còn 18 tháng, trở thành lớp năng suất mới giúp giải phóng con người khỏi các tác vụ giá trị thấp. Theo ông, tương lai không phải AI thay thế con người mà là sự kết hợp để “khuếch đại năng lực” con người. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất trong ứng dụng AI hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở niềm tin văn hóa trong tổ chức.

Các doanh nghiệp tại sự kiện công bố bảng xếp hạng 35 Best Workplaces™ in Vietnam 2026

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, đề cao sự tin cậy và khả năng thích ứng. Đại diện GREENFEED cho biết doanh nghiệp theo đuổi mô hình “High Tech – High Touch” (Công nghệ cao – Kết nối sâu), xem AI là công cụ hỗ trợ thay vì thay thế con người. Chatbot GNIE được triển khai để giải đáp thông tin nhân sự 24/7, giúp giảm tải các công việc lặp lại để nhân viên tập trung vào sáng tạo và kết nối.

Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo lại và nâng cao kỹ năng để người lao động thích ứng với công nghệ mới thay vì sa thải. Theo ông Roland Wee, người lao động tại các tổ chức có độ tin cậy cao thích ứng nhanh gấp 4 lần và mức độ gắn bó cao gấp 3 lần.

35 doanh nghiệp có nơi làm việc xuất sắc Tối 26-5, Great Place To Work® chính thức công bố bảng xếp hạng 35 Best Workplaces™ in Vietnam 2026 với chủ đề "Chuẩn mực kinh doanh mới" Kết quả được đưa ra từ cuộc khảo sát bảo mật danh tính gần 75.000 người lao động, đại diện cho hơn 111.000 nhân sự tại các doanh nghiệp trên toàn quốc. Đáng chú ý, bảng xếp hạng năm nay ghi nhận 3 doanh nghiệp xuất hiện 5 năm liên tiếp gồm: Capella Hotels and Resorts, Cisco và Ericsson Vietnam. Tại các môi trường này, có hơn 90% người lao động xác nhận cảm thấy được tôn trọng và trao cơ hội đóng góp.

