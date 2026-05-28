Thông báo về việc tổ chức cuộc thi Sáng tác mẫu phác thảo

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thông báo tổ chức cuộc thi Sáng tác mẫu phác thảo

Căn cứ văn bản số 6576/SVHTT-XDNSVHGĐ ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tranh kiếng truyền thống Nam Bộ thuộc dự án Trưng bày mở rộng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ;

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thông báo tổ chức cuộc thi, nội dung cụ thể như sau:

- Tên cuộc thi: “Sáng tác mẫu phác thảo tranh kiếng truyền thống Nam Bộ”.

I. NỘI DUNG - YÊU CẦU:

Đối tượng tham dự: Tổ chức, cá nhân hiện sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung, yêu cầu: theo Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi.

II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 01 Giải nhất: 150.000.000 đồng.

- 02 Giải Khuyến khích: 40.000.000 đồng/giải.

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI CUỘC THI

- Ngày 29/5/2026 đến 08g00 ngày 29/6/2026.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi liên hệ:

+ Ông Nguyễn Hữu Phụng – Giám đốc Quản lý dự án.

+ SĐT: 0908.318.795, địa chỉ: 05 Phùng Khắc Khoan, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục tham gia dự thi.

IV. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI

- Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, số 200 – 202 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các anh/chị xem chi tiết tại THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU PHÁC THẢO.pdf