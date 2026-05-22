Xô đổ loạt kỷ lục, “song mã” Vinhomes ở 2 đầu TPHCM gây sốc thị trường bất động sản

Vừa qua, thị trường bất động sản phía Nam đã ghi dấu một cột mốc hiếm thấy khi "song mã" Vinhomes đồng loạt bùng nổ ở Tây Bắc và Đông Nam TPHCM. Doanh số kỷ lục hơn 1.279 tỷ đồng tại Vinhomes Green Paradise chỉ trong 24 giờ. Sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, đã minh chứng cho sức hút vô tiền khoáng hậu từ các siêu đô thị của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam. Sở hữu vị trí độc tôn, quy mô lớn được dẫn dắt bởi hạ tầng tỷ đô, hai dự án đang định hình lại bản đồ thịnh vượng của TPHCM.

Dòng vốn từ giới đầu tư kinh nghiệm đang đổ dồn về Vinhomes Green Paradise tạo nên kỷ lục thị trường

Ngày của những kỷ lục: Đông Nam hút 1.279 tỷ đồng, Tây Bắc quy tụ 100 đối tác

Tại Đông Nam TPHCM, sức nóng của sự kiện "Nắm bắt vận hội - Đón đầu kỷ nguyên xanh" tại Vinhomes Green Paradise đã làm lu mờ hoàn toàn cái nắng như đổ lửa của TPHCM.

Hàng trăm nhà đầu tư nhạy bén từ khắp cả nước đã đổ về, tận mắt chứng kiến tiến độ thi công thần tốc và chốt nóng những sản phẩm đầy tiềm năng. Kết quả là một kỷ lục đã được thiết lập: chỉ trong chưa đầy 24 giờ, siêu đô thị ESG++ tại Cần Giờ đã ghi nhận doanh số giao dịch hơn 1.279 tỷ đồng.

Đánh giá về dòng tiền kỷ lục đổ về đô thị biển, ông Cao Thanh Duy, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Thế giới Bất động sản, khẳng định: "Đặt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, chỉ có Vinhomes mới tạo được con số này!".

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố xuất hiện một cơn "địa chấn" dữ dội với màn ra mắt siêu dự án Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TPHCM). Khán phòng tại Landmark 81 chật cứng người tham dự từ trước giờ G, đánh dấu một kỷ lục khi quy tụ tới 100 đại lý, liên minh, đối tác chiến lược cùng lực lượng bán hàng "khủng" lên tới 12.000 người.

Đã tham gia nhiều sự kiện ra mắt dự án, song ông Nguyễn Thái Bình, TGĐ Đông Tây Land, phải thừa nhận: " Vinhomes Sài Gòn Park đã cho thấy sức nóng cực kỳ lớn, lớn hơn nhiều các dự án trước đây thị trường đã từng tung ra”.

Những con số "biết nói" được xác lập ngay trong ngày 16-5 không chỉ đập tan mọi sự e ngại về thanh khoản, mà còn là bảo chứng đắt giá nhất cho sức mạnh vô song của bộ đôi "song mã" nhà Vinhomes.

Sự kiện ra mắt dự án bùng nổ cho thấy sức hút khó cưỡng từ dự án Vinhomes Sài Gòn Park

Giải mã sức hút từ “song mã” Vinhomes tại TPHCM

Sự bùng nổ của ngày 16-5 hoàn toàn không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một chiến lược quy hoạch hoàn hảo của Vinhomes được đặt ở hai cực thành phố.

Ở Tây Bắc, Hóc Môn là cửa ngõ giao thương chiến lược trên trục xuyên Á, đóng vai trò hạt nhân kiến tạo "Thành phố Công viên Tri thức" đầu tiên của Việt Nam.

Ở cực đối trọng phía Đông Nam, Cần Giờ đang hiện thực hóa khát vọng về một trung tâm giao thương quốc tế và một điểm đến an cư, nghỉ dưỡng thượng lưu tựa rừng, hướng biển.

Và để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô đó, 2 dự án buộc phải có quy mô trên 1.000 ha - để chủ đầu tư có đủ không gian kiến tạo một hệ sinh thái "all-in-one" khép kín và đẳng cấp chưa từng có. Chỉ ở quy mô này, mô hình "thành phố 15 phút" mới thực sự thành hình, nơi cư dân được đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, giải trí thời thượng và nghỉ dưỡng xa xỉ với hệ thống Vinschool, Vinmec, Vincom, Vinpearl, VinWonders…

Sức mạnh của hạ tầng và tiến độ thi công đã hoàn toàn chinh phục những nhà đầu tư khó tính nhất.

"Trước đây, khu này là biển còn hoang vu lắm. Cứ nghĩ phải 5 năm mới nhìn thấy được căn nhà đầu tiên, vậy mà chỉ hơn 1 năm thôi, đã có căn cất nóc. Tiến độ thật thần tốc và phi thường!", anh Nguyễn Văn Tuyến, một nhà đầu tư có 10 năm kinh nghiệm thực chiến, thốt lên khi tham quan công trường tại Cần Giờ ngày 16-5.

Tiến độ thi công thần tốc tại công trường siêu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Tại Tây Bắc, ngay sau khi Vinhomes Sài Gòn Park ra mắt, lượng booking đang tăng lên từng giờ. Khách hàng TPHCM, Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng… đang dồn dập chốt đơn để trở thành những nhà đầu tư “nước đầu”, đồng nghĩa cơ hội lợi nhuận cao nhất. Dự án chưa thành hình nhưng ai cũng đặt trọn niềm tin vào uy tín của chủ đầu tư Vinhomes.

ĐỨC HOÀNG