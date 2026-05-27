Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chinh phục mốc 350 tỷ kWh

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, điện không chỉ là một loại hàng hóa đặc biệt mà còn là hạ tầng chiến lược của nền kinh tế. Điện sẽ tạo nền tảng cho công nghiệp phát triển, kinh tế tăng trưởng và đất nước vươn lên theo hướng hiện đại, bền vững. Trên dòng chảy ấy, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị phát điện chủ lực của Quốc gia, gắn iiền với những cột mốc phát triển quan trọng của ngành điện Việt Nam trong gần ba thập kỷ qua.

Tinh thần cống hiến...

Kể từ thời điểm phát điện lần đầu vào ngày 16-3-1997, vào lúc 12h45 ngày 24-5-2026, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chính thức phát lên hệ thống điện Quốc gia sản lượng điện tích lũy thứ 350 tỷ kWh - trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt cột mốc đặc biệt này. Đây không chỉ là dấu mốc mang ý nghĩa về sản lượng, mà còn là biểu tượng của một hành trình lao động bền bỉ, sáng tạo và đầy trách nhiệm của nhiều thế hệ người lao động đã ngày đêm gìn giữ dòng điện liên tục phục vụ nhu cầu của đất nước.

Toàn cảnh Trung tâm Điện lực Phú Mỹ ngày nay

Cột mốc 350 tỷ kWh hôm nay được viết nên không chỉ bằng công nghệ hiện đại hay những con số ấn tượng, mà trước hết được hun đúc từ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của người lao động Phú Mỹ - những con người đã âm thầm gắn bó với từng tổ máy, từng ca trực, từng thời điểm khó khăn nhất trong quá trình phát triển của Hệ thống điện quốc gia.

Từ một công trình trọng điểm Quốc gia, Phú Mỹ đã vươn lên trở thành biểu tượng cho năng lực làm chủ công nghệ, cho ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người lao động ngành điện Việt Nam.

350 tỷ kWh - dấu son của trí tuệ và tập thể

Hành trình chinh phục cột mốc 350 tỷ kWh là hành trình của gần 30 năm lao động gắn bó. Đó là hàng triệu giờ vận hành an toàn, là những mùa khô căng mình bảo đảm giữ vững dòng điện liên tục phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, là những đêm trắng của người công nhân vận hành - sửa chữa khi nhu cầu hệ thống điện cần nguồn cao nhất, là sự tận tụy của những kỹ sư kỹ thuật âm thầm xử lý từng bất thường nhỏ nhất để giữ cho tổ máy luôn vận hành ổn định, hiệu quả.

Trong gần ba thập kỷ qua, các nhà máy điện của Công ty đã vận hành an toàn trên 1,4 triệu giờ, chế độ sửa chữa bảo dưỡng tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn của nhà chế tạo và tự chủ xử lý nhanh các bất thường xảy ra trong vận hành. Nhờ đó các nhà máy điện Phú Mỹ luôn đảm bảo hệ số khả dụng trên 93% và thuộc nhóm đầu các nhà máy điện trong khu vực Asean có hệ số khả dụng cao nhất (Hệ số khả dụng - Availability Factor bình quân các nhà máy chu trình hỗn hợp khu vực là từ 85-92%), liên tục cung cấp nguồn điện tin cậy, chất lượng cho hệ thống điện Quốc gia.

Giai đoạn cao điểm mùa khô, sản lượng điện phát lên lưới có lúc đạt hơn 50 triệu kWh mỗi ngày, góp phần quan trọng bảo đảm điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam và cả nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống điện chuyển dịch mạnh mẽ những năm gần đây, các nhà máy điện Phú Mỹ đã nhanh chóng điều chỉnh chế độ khai thác từ chạy nền sang chế độ vận hành linh hoạt, giúp ổn định hệ thống điện. Số lần khởi động - dừng máy giai đoạn 5 năm gần đây tăng cao kỷ lục, có năm lên đến gần 1 ngàn lần, tạo áp lực rất lớn lên thiết bị cũng như đội ngũ vận hành.

Song chính trong điều kiện khó khăn ấy, bản lĩnh của người lao động Phú Mỹ càng được khẳng định rõ nét. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp cao, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty vẫn duy trì tốt độ khả dụng tổ máy, bảo đảm các nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu huy động của hệ thống điện Quốc gia.

Cột mốc 350 tỷ kWh vì thế không đơn thuần là một con số sản lượng, mà là kết tinh của trí tuệ tập thể, của tinh thần đoàn kết, của hàng vạn ngày lao động tận tụy và trách nhiệm trước công việc của nhiều thế hệ người lao động Công ty

Nhiệt điện Phú Mỹ.

Con người - nền tảng tạo nên sức mạnh Phú Mỹ

Suốt hành trình phát triển, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi quyết định thành công, văn hóa doanh nghiệp và kỷ luật vận hành được in sâu vào từng người lao động.

Từ những ngày đầu thành lập, đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân của Công ty vừa tự nghiên cứu, học tập làm chủ công nghệ mới, vừa trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho ngành điện Việt Nam. Qua thực tiễn vận hành, sửa chữa và xử lý kỹ thuật, nhiều thế hệ kỹ sư Phú Mỹ đã trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt tại nhiều dự án, nhà máy điện lớn trên cả nước.

Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức gặp gỡ, tri ân các thế hệ Lãnh đạo trong EVNGENCO3 tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ năm 2024

Nghị quyết 57 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia đã được hiện thực hóa tại đơn vị thông qua ứng dụng AI, Big Data, Robot giám sát từ xa, nhật ký vận hành điện tử. Tự xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nghiên cứu phát triển và làm chủ công nghệ, tự động đánh giá thông số vận hành, cảnh báo sớm các bất thường, số hóa công tác quản trị, kết nối liên thông các bộ phận, tự động báo sản xuất điện hàng ngày, hàng tuần, số liệu được hiển trị trực quan, tổng hợp giúp công tác quản lý được thuận lợi hơn trước. Giai đoạn 2017 đến nay, Công ty có 102 sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng, góp phần vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và hiệu quả sản xuất.

Đằng sau những thành quả đó là một tập thể đoàn kết, giàu kinh nghiệm, luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ bảo đảm điện cho đất nước. Dù ở bất kỳ vị trí nào - người vận hành, kỹ sư sửa chữa, chuyên viên kỹ thuật hay lực lượng hậu cần - tất cả đều chung một ý thức nghề nghiệp, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm: quyết tâm làm chủ công nghệ nhà máy điện tua bin khí, giữ cho dòng điện được vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Chính tinh thần ấy đã tạo nên bản sắc riêng của người lao động Phú Mỹ - bản lĩnh, tận tâm, kỷ luật và luôn sẵn sàng cống hiến vì nhiệm vụ chung.

Tập thể người lao động tham gia giải chạy bộ truyền thống năm 2025

Để có được thành quả đó, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện về mọi mặt từ Tổng Công ty Phát điện 3, sự phối hợp đồng hành của Công ty Dịch vụ Sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 và sự hỗ trợ, phối hợp từ các đơn vị trong và ngoài ngành, các nhà sản xuất OEM thiết bị tua bin khí, cùng sự quan tâm, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cơ quan ban ngành tại địa phương và Trung ương.

Tập thể Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ xin bày tỏ lòng tri ân đến các cơ quan, các đơn vị và đặc biệt là các thế hệ Lãnh đạo đầu tiên, những người đã đặt nền móng cho một Nhiệt điện Phú Mỹ ngày nay.

Tiếp tục khẳng định vai trò trong giai đoạn kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch sạch, xanh và bảo đảm an ninh năng lượng bền vững, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục chủ động đổi mới để thích ứng với xu thế phát triển mới.

Viết tiếp câu chuyện 30 năm trưởng thành, tập thể người lao động hôm nay đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ mới hiệu suất cao, phối trộn hydrogen và thu giữ carbon nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Song hành với nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, nỗ lực đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chủ động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

T.THỦY