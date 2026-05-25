Sôi động thế giới giải trí Đại Nam

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008 trên diện tích khoảng 50ha, khu vui chơi giải trí tại khu du lịch Đại Nam (phường Phú An, TPHCM) đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước. Với hệ thống hơn 40 trò chơi đa dạng cấp độ, từ cảm giác mạnh, khám phá mạo hiểm đến trò chơi gia đình, nơi đây mang đến không gian thư giãn sôi động, đáp ứng nhu cầu vui chơi của nhiều lứa tuổi.

Trò chơi vượt thác mang đến cảm giác mạnh, thu hút đông đảo du khách tham gia

Trải nghiệm cảm giác mạnh

Đối với những du khách yêu thích tốc độ và cảm giác chinh phục, khu trò chơi cảm giác mạnh tại khu du lịch Đại Nam luôn là điểm dừng chân hấp dẫn. Nổi bật trong số đó là tàu lượn siêu tốc với hệ thống đường ray từng xác lập kỷ lục dài nhất Việt Nam. Những vòng xoắn liên tục cùng tốc độ cao mang lại trải nghiệm đầy phấn khích cho người tham gia.

Không khí sôi động còn lan tỏa tại các trò chơi như Con tàu lốc xoáy, Vòng xoay vũ trụ hay Vượt thác. Các trò chơi được thiết kế với nhiều chuyển động bất ngờ, tạo cảm giác hồi hộp nhưng vẫn bảo đảm an toàn cho du khách. Dịp cuối tuần hay lễ, tết, khu vực này luôn nhộn nhịp tiếng reo hò, cổ vũ của các nhóm bạn trẻ và gia đình.

Du khách thích thú trải nghiệm trò chơi thuyền đụng tại khu du lịch Đại Nam

Một trong những trải nghiệm được nhiều người yêu thích là Thám hiểm bầu trời và Thảm trượt cầu vồng. Từ trên cao, du khách có thể quan sát toàn cảnh khu du lịch trước khi bước vào những cung đường trượt đầy tốc độ. Không chỉ mang lại cảm giác mạnh, các trò chơi còn tạo nên những khoảnh khắc thư giãn, giải tỏa áp lực sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ngoài ra, khu đua xe ĐN1 cũng thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Hệ thống xe điện và xe chạy xăng được bố trí trên đường đua rộng, giúp người chơi trải nghiệm cảm giác điều khiển như một tay đua thực thụ. Những màn tăng tốc, ôm cua hay cạnh tranh cùng bạn bè tạo nên không khí vui nhộn và đầy hào hứng.

Bên cạnh các trò chơi hiện đại, khu du lịch Đại Nam còn chú trọng công tác vận hành và bảo đảm an toàn. Hệ thống kỹ thuật được kiểm tra thường xuyên, đội ngũ nhân viên hướng dẫn túc trực tại các khu vực giúp du khách yên tâm khi tham gia trải nghiệm.

Khám phá thế giới kỳ bí

Không chỉ có những trò chơi tốc độ, khu du lịch Đại Nam còn đưa du khách bước vào không gian khám phá với nhiều công trình mô phỏng độc đáo. Đây là khu vực thu hút đông đảo gia đình và nhóm bạn trẻ yêu thích trải nghiệm mới lạ, kết hợp giữa yếu tố giải trí và khám phá.

Các công trình như Ngũ long cung, Ngũ phụng thiên cung hay Long thần đại mê cung được thiết kế với nhiều hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại. Không gian bên trong tái hiện những câu chuyện huyền thoại và các hành trình phiêu lưu kỳ bí, tạo cảm giác hấp dẫn cho người tham quan.

Trong khi đó, Luân hồi chuyển kiếp và Động chằn tinh mang màu sắc huyền bí, kết hợp nhiều mô hình chuyển động tạo cảm giác bất ngờ. Các trò chơi này không chỉ mang tính giải trí mà còn tạo thêm sự tò mò, kích thích khả năng khám phá của người chơi.

Du khách tham quan mô hình Kim tự tháp bên trong khu du lịch Đại Nam

Một điểm nhấn đặc biệt là Thế giới tuyết - nơi tái hiện không gian lạnh giá giữa thời tiết nắng nóng phương Nam. Những lớp tuyết trắng cùng nhiệt độ thấp mang lại cảm giác mới lạ cho nhiều du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ. Đây cũng là khu vực được nhiều gia đình lựa chọn để lưu lại hình ảnh trong hành trình tham quan.

Bên cạnh đó, các trò chơi như Bí mật lâu đài phù thủy, Bí mật Kim tự tháp hay Hành trình trên cao tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng. Người chơi phải vượt qua nhiều thử thách, tìm đường di chuyển trong mê cung hoặc phối hợp cùng bạn bè để hoàn thành hành trình khám phá.

Không gian phim 4D cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Với hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và chuyển động ghế ngồi, người xem có cảm giác như đang trực tiếp tham gia vào các cuộc phiêu lưu trên màn ảnh.

Không gian vui chơi gia đình

Bên cạnh khu trò chơi mạo hiểm, Đại Nam còn dành nhiều diện tích cho phân khu phổ thông và trẻ em. Đây là không gian phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ, mang đến những trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sinh động.

Các trò chơi như Xe lửa sâu, Đu quay hai tầng, Thuyền xoay trên sóng hay Đu quay ong được thiết kế với màu sắc bắt mắt, tạo cảm giác vui tươi cho trẻ em. Không gian rộng rãi, thoáng mát giúp các gia đình thuận tiện nghỉ ngơi, thư giãn trong suốt hành trình vui chơi.

Những trò chơi vận động như Xe điện đụng, Đua xe mini hay Phi thuyền đại chiến cũng thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Thông qua các hoạt động giải trí, trẻ có thêm cơ hội rèn luyện phản xạ, sự linh hoạt và khả năng tương tác cùng bạn bè.

Đối với các gia đình yêu thích trò chơi dưới nước, khu Thuyền đụng đơn và Thuyền đụng đôi tạo nên không khí sôi động với nhiều tiếng cười. Các thành viên có thể cùng phối hợp điều khiển thuyền, tạo thêm sự gắn kết trong chuyến đi. Không chỉ đầu tư trò chơi, Đại Nam còn chú trọng cảnh quan và tiện ích phục vụ du khách. Các khu vực nghỉ chân, ăn uống được bố trí thuận tiện, góp phần mang lại trải nghiệm thoải mái cho khách tham quan. Với hệ thống trò chơi đa dạng, không gian rộng lớn cùng nhiều hoạt động phù hợp cho nhiều lứa tuổi, khu vui chơi giải trí Đại Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ trong dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ.

Bảng giá vé các khu trò chơi Phân khu mạo hiểm khám phá (người lớn/trẻ em): Hành trình trên cao (100.000đ/50.000đ); Thế giới tuyết (70.000đ/50.000đ); Ngũ long cung, Ngũ phụng thiên cung, Long thần đại mê cung, Bí mật lâu đài phù thủy, Bí mật Kim tự tháp (60.000đ/40.000đ); Luân hồi chuyển kiếp, Động chằn tinh (40.000đ/20.000đ); Phim 4D (50.000đ/50.000đ) Phân khu cảm giác mạnh: Đường đua ĐN1 đôi (100.000đ); Đường đua ĐN1 đơn (80.000đ); Đua xe ĐN1 điện (80.000đ); Thảm trượt cầu vồng, Tàu lượn siêu tốc (70.000đ); Tàu Hòa Bình, Thám hiểm bầu trời, Vượt thác, Con tàu lốc xoáy (50.000đ); Vòng xoay vũ trụ (30.000đ). Phân khu phổ thông/trẻ em: Thuyền đụng đôi (100.000đ); Phi thuyền đại chiến, Khủng long lướt gió, Xe điện đụng, Đua xe mini (50.000đ); Đu quay ong (40.000đ); Xe lửa sâu, Thuyền xoay trên sóng, Đu quay hai tầng (30.000đ); Xe điện trẻ em (20.000đ).

TƯỜNG VY