Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Hungary lên 2 tỷ USD

Chiều 20-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từ ngày 18 đến 22-10.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo, chiều 20-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hungary trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào năm 2018.

Để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hungary tiếp tục phát triển, đi vào thực chất và hiệu quả hơn, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, các kênh khác nhau để củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có thể bổ sung, hỗ trợ nhau.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Hungary sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN - EU. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhất trí với những đề xuất của của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, cơ quan lập pháp hai nước sẽ phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Hungary cũng khẳng định Quốc hội Hungary sẽ hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hungary đối với kinh tế - xã hội của sở tại và khẳng định Quốc hội, chính quyền các cấp của Hungary sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Hungary sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN - EU; khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, để giữ vững ổn định, an ninh tại mỗi khu vực.

* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống khu vực Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn Hungary là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn EVIPA, đồng thời đề nghị Quốc hội Hungary tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy Quốc hội của các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn hiệp định.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo khẳng định, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á. Hungary luôn sẵn sàng và khuyến nghị, thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn EVIPA vì chính lợi ích của các nước EU; khẳng định, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, quan trọng nhất của EU tại khu vực Đông Nam Á.

Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này tương xứng với mối quan hệ chính trị tin cậy. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi hiện nay, đạt khoảng 2 tỷ USD trong thời gian tới và coi đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

* Cũng chiều nay, 20-10, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo hội đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc hội đàm, trao đổi về tình hình hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai bên cũng nhất trí về chủ đề chính của hội thảo lập pháp lần thứ 6 giữa hai Quốc hội, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2026; đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như IPU, ASEP để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và đoàn đã dự khán kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XV. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chiêu đãi trọng thể đoàn Chủ tịch Quốc hội Hungary.

BÍCH QUYÊN - PHAN THẢO - BẢO VÂN