Sống xanh bên sông - Xu hướng an cư của người trẻ Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, xu hướng “sống bên sông” đang dần trở thành lựa chọn mới, khi yếu tố thiên nhiên, tiện nghi và cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Nhiều người trẻ, thế hệ thành đạt đang hướng tới những không gian sống cân bằng giữa nhịp sống năng động và sự thư thái, nơi mỗi ngày đều là trải nghiệm trọn vẹn.

Cường độ làm việc cao, tốc độ đô thị hóa nhanh và guồng quay công việc liên tục đang khiến ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với áp lực tâm lý và trạng thái quá tải.

Theo khảo sát của Anphabe thực hiện với gần 60.000 người đi làm tại hơn 500 doanh nghiệp, 42% người lao động cho biết họ thường xuyên cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và bị stress kéo dài, xuất phát từ áp lực công việc, tài chính, gia đình và môi trường công sở.

Giới trẻ ngày càng yêu thích môi trường sống sinh thái, hạn chế ồn ào. Ảnh: Ánh Dương

Nhiều người trẻ bắt đầu tìm về với thiên nhiên như một cách để nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần. Họ không còn coi nhà ở chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà là không gian nuôi dưỡng cảm xúc, giúp giảm tải áp lực và tái tạo cảm hứng sống.

Những khu vực vừa đảm bảo hạ tầng hiện đại, vừa giữ được yếu tố sinh thái đang trở thành đích đến của người trẻ thành đạt và các gia đình tìm kiếm chất lượng sống cao hơn.

Nam Đà Nẵng – Những dải đất ven sông hấp dẫn đầu tư

Tại Đà Nẵng, xu hướng sống xanh và gần gũi thiên nhiên đang dần dịch chuyển trọng tâm về phía Nam thành phố, nơi hội tụ trọn vẹn các yếu tố lý tưởng cho một phong cách sống bền vững: không gian sống sinh thái ven sông, hạ tầng hiện đại, mật độ dân cư vừa phải.

Được bao quanh bởi các con sông lớn như Cổ Cò, Hàn và Cẩm Lệ, khu vực Nam Đà Nẵng thừa hưởng khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan sông nước hữu tình cùng với hệ thống công viên, quảng trường, các không gian sống được đầu tư mở rộng, mang lại chất sống trong lành và cân bằng hiếm có giữa lòng đô thị.

Tổ hợp căn hộ Cora Tower phía Nam Đà Nẵng đáp ứng nhu cầu an cư hiện đại. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Trung tâm của khu vực là công viên sinh thái Hyde Park rộng gần 50ha. Không chỉ là nơi vui chơi, công viên còn sở hữu sân bóng, khu tập thể dục ngoài trời và nhiều tiện ích thể thao khác, trở thành trung tâm kết nối cộng đồng, nơi cư dân gặp gỡ, giao lưu.

Mỗi sáng, người dân có thể tản bộ trên những con đường rợp bóng cây, tập thể dục bên hồ nước hay đạp xe quanh khu công viên. Buổi chiều, gió sông thổi mát rượi mang lại cảm giác thư giãn sau ngày làm việc.

Không gian sống sinh thái ven sông với tầm nhìn khoáng đạt. Ảnh phối cảnh : Sun Property

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đang được đầu tư đồng bộ với các trục đường lớn như Nguyễn Phước Lan, Võ Chí Công và cầu Hòa Xuân, giúp kết nối nhanh đến trung tâm, sân bay quốc tế và các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước.

Khu vực này ngày càng hình thành rõ nét diện mạo của một đô thị sinh thái hiện đại, nơi cư dân vừa thuận tiện di chuyển, vừa được sống trong không gian gần gũi thiên nhiên.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam(VNREA): “Bên cạnh yếu tố môi trường và cảnh quan tự nhiên sẵn có, khi các dải đất ven biển hiện được ưu tiên cho phát triển du lịch, thì không gian ven sông hay sườn núi lại mang đến giá trị sống riêng biệt. Đây chính là “điểm chạm” chung thu hút tầng lớp tri thức, chuyên gia, doanh nhân lựa chọn làm nơi an cư. Nhờ đó, các dự án bất động sản tọa lạc tại những khu vực này thường có sức hút mạnh, khả năng hấp thụ tốt và giá trị cao vẫn dễ dàng được thị trường đón nhận”.

Cora Tower – biểu tượng của phong cách sống xanh hiện đại

Tọa lạc tại lõi trung tâm khu đô thị Sun NeO City, Cora Tower do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phát triển được xem là dấu ấn mới trên hành trình kiến tạo không gian sống tiện nghi và sinh thái phía Nam Đà Nẵng.

Nơi hợp lưu của hai dòng sông lớn, hai tòa tháp cao 25 tầng nằm trên hai mặt tiền Nguyễn Phước Lan và đường 29/3, kết nối linh hoạt đến trung tâm, sân bay và các bãi biển lớn.

Không gian sống sinh thái ven sông với tầm nhìn khoáng đạt. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Cora Tower được quy hoạch theo định hướng sinh thái, tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên cho từng căn hộ. Những khoảng xanh được đan cài khéo léo, từ sân vườn ngoài trời đến lối đi rợp bóng cây, không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho tòa nhà mà còn tăng mảng xanh, mang đến không gian sống chất lượng cho cư dân.

Chuỗi tiện ích được thiết kế trọn vẹn cho lối sống hiện đại gồm hồ bơi trong nhà, phòng gym, spa, khu làm việc chung (co-working)…

Đặc biệt, dự án gây ấn tượng với Kid Club quy mô lớn nhất khu vực. Tại đây, các bé có thể khám phá, vận động và trải nghiệm học hỏi qua từng trò chơi, từ khu vực vận động thể chất, sáng tạo nghệ thuật đến các hoạt động tương tác.

Mỗi ngày tại Kid Club là một hành trình phát triển toàn diện, nơi trí tưởng tượng, óc sáng tạo và kỹ năng xã hội của trẻ được nuôi dưỡng trong không gian an toàn, giàu cảm hứng.

Lợi thế an cư và đầu tư song hành kiến tạo giá trị vượt trội. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Cùng với đó là Jjimjilbang – khu xông hơi và trị liệu phong cách Hàn Quốc, điểm nhấn hiếm thấy tại các dự án căn hộ ở Đà Nẵng. Đây sẽ là không gian thư giãn toàn diện, nơi cư dân có thể thả lỏng cơ thể và tinh thần, tận hưởng xông đá muối, sauna, hồ ngâm nóng – lạnh, cùng quầy bar thư giãn và phòng nghỉ riêng, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và cân bằng nhịp sống hiếm thấy giữa lòng đô thị.