Sử dụng “hướng dẫn viên ảo” hỗ trợ khách quốc tế

Ngày 30-11, một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TPHCM cho hay, đang triển khai “hướng dẫn viên ảo” thuyết minh tại điểm hỗ trợ khách quốc tế đến tham quan TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

Bà Lê Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tatinta thông tin, doanh nghiệp đang triển khai ứng dụng “Tatinta Guide” - nền tảng “hướng dẫn viên ảo” cung cấp audio tour về các địa điểm tham quan, du lịch ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

“Về lâu dài, chúng tôi sẽ liên tục nâng cấp, gia tăng sự tương tác để các hướng dẫn viên này trở nên thật hơn, sinh động hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách”, bà Yến nói.

Không riêng Tatinta, ở TPHCM cũng đang có nhiều “hướng dẫn viên ảo” xuất hiện trên các chuyến xe buýt hai tầng, điểm đến trong tour Biệt động Sài Gòn…

"Đây thực sự là kênh thông tin hữu ích, giúp du lịch gần hơn, dễ tiếp cận hơn. Lớp trẻ chúng tôi thích là đi chơi ngay, chứ không mất quá nhiều thời gian lên lịch, do vậy các hướng dẫn viên ảo là sự lựa chọn phù hợp", Nguyễn Ngọc An, 23 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM, nói.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on – Hop off Việt Nam chia sẻ, xe buýt hai tầng Hop on- Hop off được trang bị hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ gồm Việt Nam, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha…, rất tiện lợi cho khách trong nước cũng như quốc tế.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch TPHCM, sở đã liên tục làm mới và tăng cường các tính năng cho App du lịch TPHCM, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch quảng bá sản phẩm “du lịch thông minh”….

Cụ thể, cung cấp thông tin các điểm đến, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, điểm tham quan, mua sắm, các sự kiện du lịch, chương trình du lịch... kết hợp cá nhân hóa hành trình du lịch dành cho khách, tích hợp bản đồ du lịch giúp du khách dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm thông tin du lịch TPHCM…

Khách đến TPHCM cũng có thể trải nghiệm công nghệ thực tế ảo Virtual Reality (VR); có thể tùy chọn đọc, nghe các thông tin giới thiệu, thuyết minh về địa điểm du lịch từ "hướng dẫn viên ảo" với nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Trung Quốc…).

Sở Du lịch TPHCM cũng chủ động, sáng tạo trong việc tận dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagram, Youtube... để quảng bá du lịch.