Ngưỡng doanh thu miễn thuế: Bao nhiêu là phù hợp?

Xung quanh câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của dư luận là ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh bao nhiêu là phù hợp, PV Báo SGGP ghi nhận ý kiến các chuyên gia về vấn đề này.

ÔNG NGUYỄN ĐỨC NGHĨA, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM:

Mức 2 tỷ đồng/năm là hài hòa, hợp lý

Hiện nay, hộ kinh doanh đang phải đóng hai loại thuế chính là thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Nguyên tắc là khi tính thuế người nộp thuế phải còn đủ thu nhập để đảm bảo cuộc sống và công bằng giữa các loại hình kinh doanh khác nhau.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế TNCN, GTGT với hộ kinh doanh hiện nay là 500 triệu đồng. Đây là mức rất thấp, bởi nếu tính trên tỷ suất lợi nhuận - cứ cho là 10% - thì thu nhập thực tế mỗi tháng chưa tới 10 triệu đồng. So sánh với người làm công ăn lương được giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng thì hộ kinh doanh quá thiệt thòi. Do đó cần nâng mức doanh thu miễn thuế lên để hộ kinh doanh có đủ thu nhập để sống.

Theo tôi, đối với thuế TNCN cần đảm bảo công bằng giữa người làm công ăn lương và hộ kinh doanh. Nếu tính đúng tính đủ thì mức doanh thu 3 tỷ đồng/năm mới phù hợp. Nhưng nếu vậy thì ngân sách nhà nước sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nếu so sánh hộ kinh doanh với doanh nghiệp thì doanh nghiệp đang phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 20% mà không được trừ như hộ kinh doanh. Do đó để đảm bảo hài hòa giữa các thành phần kinh tế và đảm bảo thu ngân sách nhà nước, mức doanh thu được miễn giảm thuế TNCN ở mức 2 tỷ đồng/năm là phù hợp.

Còn với thuế GTGT, tôi cho rằng cần đảm bảo công bằng giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nếu miễn thuế cho hộ kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải đóng thuế GTGT từ đồng đầu tiên. Do vậy ngưỡng doanh thu được miễn đóng thuế GTGT với hộ kinh doanh cần tính toán lại, đảm bảo ở mức công bằng với doanh nghiệp.

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín (TPHCM):

Nên dao động từ 1-2 tỷ đồng/năm

Trước đây, căn cứ vào những tính toán cụ thể, chúng tôi đã từng nhiều lần đề xuất mức doanh thu 1 tỷ đồng/năm được miễn thuế. Đây là ngưỡng trung bình của nền kinh tế. Còn 2 tỷ đồng là ngưỡng cao nhất có thể áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực có doanh thu lớn, như lĩnh vực thương mại.

Ngưỡng doanh thu 1-2 tỷ đồng/năm mới chỉ là mức chung, trong khi thực tế nền kinh tế có nhiều mô hình với tỷ suất lợi nhuận khác nhau. Do đó, cần phân loại thành các nhóm theo tỷ suất lợi nhuận như cao, trung bình và rất cao, tương ứng với từng mức doanh thu cụ thể. Ví dụ, mức khoảng 2 tỷ đồng/năm có thể áp dụng cho hoạt động thương mại; mức 1 tỷ đồng/năm cho hoạt động sản xuất có tỷ suất lợi nhuận trung bình và khoảng 750 triệu đồng/năm đối với lĩnh vực dịch vụ hoặc sản xuất không bao gồm nguyên vật liệu, có tỷ suất lợi nhuận cao. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo chính sách phù hợp với từng đối tượng; đồng thời bảo đảm công bằng giữa các đối tượng nộp thuế theo nguyên tắc người có thu nhập cao nộp thuế nhiều, thu nhập thấp nộp ít.

Về đề xuất để Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng doanh thu chịu thuế, tôi cho rằng có thể quy định một ngưỡng doanh thu cứng trong luật ở mức tối thiểu, sau đó giao Chính phủ điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế của nền kinh tế. Cũng giống như cơ chế đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh, cần xây dựng các tiêu chí cụ thể làm căn cứ để Chính phủ điều chỉnh hoặc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến theo thủ tục rút gọn trước khi quyết định. Điều này nhằm đảm bảo vai trò lập pháp và giám sát của Quốc hội, đồng thời vẫn tạo dư địa linh hoạt trong điều hành.

TS LÊ QUANG CƯỜNG, Trưởng bộ môn Thuế - Khoa Tài chính công, Đại học Kinh tế TPHCM:

Nên miễn thuế cho hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh hiện nay có số lượng nhiều (khoảng 5 triệu hộ - PV) nhưng thực tế đóng góp cho ngân sách lại không nhiều, với 2% tổng thu ngân sách năm 2025, đạt 32.000 tỷ đồng. Nếu so sánh với những nguồn thu ngân sách khác thì con số này thực sự rất khiêm tốn, chẳng hạn chỉ riêng thuế bảo vệ môi trường đã hơn 100.000 tỷ đồng.

Theo quan điểm của tôi, thay vì quy định một con số ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh thì nên mạnh dạn miễn thuế cho toàn bộ các hộ kinh doanh. Số thu 32.000 tỷ đồng hoàn toàn có thể bù đắp bằng những nguồn thu khác một cách không mấy khó khăn, như thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá… Chúng ta cần chấp nhận thực tế Việt Nam có một bộ phận kinh tế nhỏ lẻ và chấp nhận rằng bộ phận này sẽ không cần nộp thuế. Song song việc miễn thuế cho toàn bộ hộ kinh doanh cá thể thì ngành thuế cũng cần quản lý chặt chẽ hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp.

Các hộ kinh doanh cá thể vì được miễn thuế nên sẽ không có hóa đơn, do đó chỉ phục vụ những người mua cá nhân không cần lấy hóa đơn mà thôi. Còn doanh nghiệp cần có hóa đơn đầu vào thì sẽ không mua hàng của các hộ kinh doanh. Khi đó, nếu muốn bán hàng cho các doanh nghiệp thì buộc các hộ kinh doanh phải lên doanh nghiệp, đơn giản như vậy. Và việc tiếp tục làm hộ kinh doanh hay tiến lên doanh nghiệp sẽ là lựa chọn chủ động của người kinh doanh...

MAI HOA ghi