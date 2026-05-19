Ngành thuế mở chiến dịch làm sạch mã số thuế, gỡ “điểm nghẽn” trong kinh doanh

Chiều 19-5, Cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết đơn vị vừa ban hành Quyết định số 595/QĐ-CT triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành thuế.

Theo Cục Thuế, chiến dịch nhằm chuẩn hóa dữ liệu, giảm số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; đồng thời xử lý tình trạng người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Qua đó, ngành thuế hướng đến tháo gỡ “điểm nghẽn” cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế tuân thủ tốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để vi phạm pháp luật, gian lận thuế, trục lợi ngân sách Nhà nước.

Theo mục tiêu đề ra, tối thiểu 80% người nộp thuế được rà soát để cập nhật thông tin cá nhân, thông tin liên hệ và dữ liệu phục vụ quản lý. Đồng thời, 100% hồ sơ tồn trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế được rà soát, xác định lại trạng thái thực tế.

Ngành thuế cũng đặt mục tiêu xử lý dứt điểm tối thiểu 35% hồ sơ tồn đọng trước ngày 31-12-2026 nếu đủ điều kiện theo quy định; tỷ lệ doanh nghiệp hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong tổng số doanh nghiệp rời bỏ thị trường năm 2026 đạt tối thiểu 40%; tỷ lệ doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký phát sinh mới trong năm 2026 giảm tối thiểu 20% so với năm 2025.

Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế, cơ quan báo chí, hiệp hội và xã hội tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ; đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan thuế, công chức thuế khi giải quyết hồ sơ giải thể; tố giác các hành vi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh để mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc và đơn vị thuế cơ sở tại địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả chiến dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị chủ động đề xuất gửi Cục Thuế để tháo gỡ.

Chiến dịch được triển khai qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 15-7: kiện toàn bộ máy chỉ đạo; ban hành chương trình hành động cấp địa phương; tiếp nhận danh sách, rà soát sơ bộ, chuẩn hóa thông tin người đại diện, phân nhóm bước đầu; công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh; xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và đăng ký chỉ tiêu KPI. Giai đoạn 2, từ ngày 15-7 đến hết ngày 31-10: gửi thông báo, thư mời, tổ chức làm việc, hướng dẫn, xử lý hồ sơ đơn giản, hồ sơ có thể hoàn tất nhanh; hỗ trợ, giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng từ 1 năm trở lên; đẩy mạnh công khai, vận động, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ và thủ tục theo quy định. Giai đoạn 3, từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-12: tập trung xử lý hồ sơ khó, hồ sơ tồn đọng kéo dài, hồ sơ có dấu hiệu rủi ro cao; củng cố, chuyển hồ sơ vi phạm nghiêm trọng theo quy định; tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả toàn diện.

LƯU THỦY