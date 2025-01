Sức sống mãnh liệt từ không gian văn hóa đặc biệt

Độc đáo không gian cà phê với Bác Hồ

Sau bao bộn bề công việc những ngày cuối năm, anh Nguyễn Hoài An, nhân viên một công ty về thiết kế nội thất, chọn đến thư giãn tại quán cà phê LeLaz (quận 6, TPHCM). Gọi ly cà phê, rồi như một thói quen, anh Hoài An đến kệ sách chọn quyển Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ.

Nhiều bạn trẻ đến đọc sách tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở quán cà phê LeLaz, quận 6

Hôm ấy, anh Hoài An còn rủ thêm một người bạn đi cùng. Mục đích của anh là muốn giới thiệu với bạn không gian đọc sách, thư giãn và hơn cả là muốn bạn biết đến có một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh độc đáo được trưng bày ở quán cà phê. Từ sự giới thiệu của anh, bạn anh cũng chọn quyển Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đọc trong không gian nhạc êm dịu, bài trí quán vui tươi của gam màu mùa xuân. Anh Hoài An thường chọn ngồi quán có không gian đọc sách, nhất là những quán có kệ sách về Bác Hồ và mỗi lần đến anh đều chọn một quyển để đọc. “Càng tìm hiểu về cuộc đời Bác, tôi càng thấy mình có động lực để làm việc, nghiên cứu học tập nâng cao kiến thức. Bác là một tấm gương về sự học vô cùng lớn lao”, anh Hoài An bày tỏ.

Cũng như anh Hoài An và bạn bè, thời gian qua, nhiều bạn trẻ thích thú với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong quán LeLaz và nhiều quán khác trên địa bàn TPHCM. Các không gian hầu hết được thiết kế là một tủ sách nhỏ, mộc mạc với rất nhiều đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các bạn trẻ đến đọc sách về Bác tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở một quán cà phê tại quận 6

Trong khi đó, tại Tổ đình Hưng Minh Tự (phường 10, quận 6), nơi mỗi ngày có khoảng 400-500 người dân đến phòng thuốc nam khám bệnh và hốt thuốc. Ban trị sự tổ đình cùng Đảng ủy phường 10 thực hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay khu vực ra vào phòng thuốc, giúp người dân có không gian nghỉ ngơi và thuận tiện tham quan, tìm hiểu trong lúc chờ đợi.

Là người mỗi tuần đều đến phòng thuốc khám bệnh, ông Lê Thanh Vũ (62 tuổi) cho biết, trong thời gian chờ đến lượt mình, ông đều ghé vào không gian để đọc sách về Bác. “Giờ không gian này như chốn thân quen của tôi cũng như nhiều người khác khi đến đây”, ông Vũ chia sẻ. Theo ông Trần Ngọc Giàu, Tổng Thư ký Ban trị sự Trung ương Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, trước đây, Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được đặt trong chánh điện, khi thấy người dân đến phòng thuốc đông, Ban trị sự đã đưa không gian ra khu vực này với mong muốn nhiều người được tiếp cận và học tập Bác.

Lan tỏa bước chân Người

Lần đầu tiên đến nhà mẹ nuôi, em Phathalinh, sinh viên Lào đang theo học tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành rất ngạc nhiên khi phòng khách trưng bày nhiều hình ảnh, câu nói và sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi được mẹ Saligia (đồng bào dân tộc Chăm, ngụ phường 11, quận 8), người đang nuôi 3 sinh viên Lào trong chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia” giới thiệu đây là Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bà thực hiện với chủ đề: “Gia đình”, em Phathalinh càng thêm tò mò và thấy vô cùng thích thú.

Rồi trong những buổi họp mặt, các bữa cơm ấm áp của gia đình diễn ra ở phòng khách nhỏ, bà Saligia lại giới thiệu, kể các câu chuyện về cuộc sống giản dị của Bác Hồ, tư tưởng của Bác về gia đình, các hoạt động ngoại giao với bạn bè quốc tế… Mỗi lần nghe mẹ kể chuyện về Bác với niềm tự hào, Phathalinh và các con bà Saligia càng hiểu và thêm yêu kính Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Trước khi đến Việt Nam học tập, em có biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng từ khi làm con nuôi của mẹ Saligia, em càng hiểu hơn về Bác Hồ - người cha già của dân tộc Việt Nam”, em Phathalinh bộc bạch.

Bà Saligia cho biết, bà chọn thực hiện không gian về Bác ở gia đình mình bởi lòng kính yêu vô hạn đối với Bác và mong muốn giáo dục, lan tỏa đến các con tấm gương của Người. Thông qua các buổi tập văn nghệ, các buổi họp cùng chị em ở nơi này, bà đã giúp nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc Chăm có cơ hội tiếp cận, học tập tấm gương đạo đức của Bác.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà như gia đình bà Saligia đã được nhiều gia đình thực hiện và lan tỏa. Cùng với đó, hàng ngàn không gian về Bác cũng được các địa phương, đơn vị thực hiện theo cách sáng tạo, độc đáo với các giá trị vật thể và phi vật thể được nhân rộng lâu dài và thiết thân với người dân.

Cùng người dân tất bật trang trí tết ở khu vực Không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo hình thức không gian mở tại công viên ở khu phố 14, ông Nguyễn Ngọc Tân, Bí thư Chi bộ khu phố 14 (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) chia sẻ: đã từ lâu, Sài Gòn - Gia Định - nơi chứa đựng nhiều dấu ấn của Bác trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước và là nơi Bác luôn hằng mong trở về, như Người từng nói: “Miền Nam trong trái tim tôi”. Vì vậy, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân thành phố mang tên Người.

THÁI PHƯƠNG