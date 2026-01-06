Sức sống mới trên cù lao Tân Thuận Đông

Kinh tế

Bằng cách biến không gian vườn xoài thành điểm du lịch cộng đồng, chợ quê cù lao Tân Thuận Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp không chỉ thu hút hàng ngàn du khách mỗi cuối tuần mà còn tạo sinh kế bền vững cho hàng chục hộ dân địa phương.

Trải nghiệm chợ quê cù lao Tân Thuận Đông﻿

Nơi hồn quê hội tụ dưới tán xoài

Cù lao Tân Thuận Đông vốn nổi tiếng với những vườn xoài trĩu quả, không khí trong lành, cảnh quan xanh mát được bao bọc bởi sông Tiền. Đất đai màu mỡ, sông nước hiền hòa tạo nên không gian miệt vườn yên bình, thơ mộng – nơi nhiều du khách tìm về để “đổi gió” sau những ngày tất bật phố thị.

z7403465224803_5b24dfb9cb8b64ba4173732071af61d6.jpg

Thế nhưng, vào mỗi chiều thứ Bảy, sự tĩnh lặng ấy nhường chỗ cho không khí rộn ràng của một phiên chợ quê đậm chất Nam bộ. Dưới những tán xoài xanh mát, hàng chục gian hàng tre nứa bày bán đủ loại sản vật “cây nhà lá vườn” từ xoài, me, mít, mận hồng đào đến rau củ, cá tôm sông nước như củ ấu, điên điển, kèo nèo, bông súng, đọt choại, lươn, ốc, tôm cá tươi vừa quăng lưới dưới sông.

z7403465562719_d47e017c2947d96b8c7b24b8690b818e.jpg

Ẩm thực dân gian là điểm nhấn níu chân du khách. Từ bánh xèo, bánh lá mít, bánh lọt, bánh khọt, bánh bò, bánh đúc, bánh tầm, bánh da lợn… đến chuối nướng, bánh chuối, bánh đậu xanh, ốc luộc sả ớt, tôm nướng, cá lóc nướng, lươn đồng… tạo nên một “bảo tàng ẩm thực” dân dã, thơm ngon, bắt mắt.

z7403463018881_78bbcb4da82bfcc35d040748a120c184.jpg
z7403462696961_24e1ea781866811fcbbaea5e648444f4.jpg
z7403462665530_754262dbd0793761e057b40b4db6f48a.jpg
z7403458605674_e06b36989b1ee23622f75d79162cc017.jpg
z7403458437848_180d3a0fc3a40965009cdc3d4a551ca9.jpg
z7403455873909_c426ea7e448535de0aef59a62aff15d8.jpg
z7403458461271_e43c78a8862cd7f2fddc9c2bfbb891d1.jpg
z7377012899519_9bca4b2f5113e21d229dba6330a4e96c.jpg
z7403460694107_d2273aa60f40b5aa1c2ce8c14ff69468.jpg

Bà Tư Thành (ngụ phường Cao Lãnh) cho biết, trước đây chỉ quanh quẩn làm vườn, đợi đến mùa xoài mới có thu nhập. Từ khi có chợ quê, sáng thứ Bảy bà dậy từ 3 giờ sáng để nhào bột, hấp bánh.

“Bánh ở đây không có phẩm màu, chỉ lấy mùi lá dứa, màu lá cẩm, nước cốt dừa nên rất thơm. Khách ăn khen ngon rồi mua về làm quà, tụi tôi phấn khởi lắm”, bà Tư Thành chia sẻ.

z7403453383187_ea58d3758c00bbefee75c2aef963543c.jpg
z7403453252462_f05f695d466a69685b1b860ae3f83629.jpg
z7403453166614_d3a35b69281de4275c680634f198da6a.jpg
z7403455807245_66be33ed98817729544aff52baa322c3.jpg
z7403453287479_0a2142f0b314b3c72ce6ecaa26a1f168.jpg

Giữa không gian chợ quê, những nồi nước dùng nghi ngút khói, mùi bún riêu cua đồng béo ngậy, nồi bánh canh nước cốt dừa sánh đặc lan tỏa hương vị miền Tây, mời gọi thực khách dừng chân thưởng thức.

z7377012910004_46dcdcc031fe050b2b0d345702f16313.jpg
z7403453406108_609033b986e9abb3c89d20b6ed93f307.jpg
z7403455963062_7d3f3fd9980b25c35a3974c848dcabc0.jpg

Điểm độc đáo tạo nên thương hiệu chợ quê Tân Thuận Đông chính là các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Bên bờ sông Tiền, du khách có thể thuê áo bà ba, áo dài, guốc mộc, quấn khăn rằn, xách giỏ lát… hóa thân thành “cô Út, cậu Ba” miền Tây, tự tay đổ bánh xèo vàng rụm và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

z7403453276106_bb917045301d0db58a8dd0890bbbd69e.jpg

Chị Hoàng Oanh, du khách đến từ TPHCM, chia sẻ: “Lần đầu tôi được mặc áo bà ba, đổ bánh xèo giữa vườn xoài, cảm giác rất đặc biệt. Mọi mệt mỏi đều tan biến. Đây là chuyến đi thật sự đáng giá”.

z7403463011359_4aa4aa3c12b288a5ead033b72720e594.jpg

Sinh kế bền vững bên dòng sông Tiền

Sự thành công của chợ quê Tân Thuận Đông là minh chứng cho hướng đi đúng trong phát triển du lịch cộng đồng. Thay vì chỉ bán nông sản thô với giá bấp bênh, chính quyền địa phương đã định hướng người dân làm du lịch, biến tài sản bản địa thành giá trị gia tăng.

z7403455880950_2d190f8a788c8604a0dc11d02fc34c9d.jpg
z7403455828515_e78027289ccdeddf42f7695a8b085543.jpg

Theo bà Lê Thị Thanh Trúc, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Cao Lãnh, không gian chợ quê tái hiện khung cảnh chợ xưa, với các quầy hàng bánh dân gian, món ngon miền Tây, trái cây, rau củ tại vườn, tôm cá sông tươi ngon. Ngoài ra còn có khu trò chơi dân gian cho thiếu nhi, hoạt động đạp xe tham quan vườn cây ăn trái, giao lưu và thưởng thức Đờn ca tài tử Nam bộ.

z7403458310731_209ec5abbca0076bea5fc695c8a6aa6d.jpg

Chợ quê đã tạo việc làm ổn định cho hàng chục hộ dân. Từ những nông dân thuần làm vườn, bà con trở thành những “người làm du lịch” thân thiện, hiếu khách. Ông Năm Tiên, một hộ bán nước và nón lá, cho biết: “Chợ quê giúp gia đình tôi có thêm thu nhập. Chính quyền hướng dẫn bà con cách bày bán, giữ vệ sinh, niêm yết giá, bảo đảm an toàn thực phẩm nên khách tới rất đông”.

z7403462905439_f30e5a575e3e6c88b2cd4ee095c69dda.jpg
z7403462945239_079d03a74b08576d4c9b5c11756d69a3.jpg

Có thể nói, chợ quê cù lao Tân Thuận Đông không chỉ là điểm đến vui chơi, mà còn là mô hình sinh kế hiệu quả, giúp người dân giữ đất, giữ nghề và làm giàu trên chính quê hương mình – một không gian du lịch đậm chất nhân văn, đặt cộng đồng ở vị trí trung tâm.

z7403458452406_99c21180f14f0027ed25942368bc2e68.jpg
z7403453398055_d36f4c3ad565079ea21abb13278e09d5.jpg
z7403458505450_3927d962ef758c36a50cbf9ee8ec7611.jpg
z7403455793965_9f33eaa7f58252f64b1ba865637a7508.jpg
CHO QUE.png

Chợ quê cù lao Tân Thuận Đông được tổ chức từ 14 giờ đến 20 giờ thứ Bảy hằng tuần. Hiện có hơn 35 gian hàng, trên 200 món ăn và sản vật địa phương.

Mỗi tuần thu hút gần 3.000 lượt khách, doanh thu bình quân khoảng 250 triệu đồng; dịp lễ, tết từ 3.500–7.000 lượt khách/tuần, doanh thu khoảng 450 triệu đồng.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, cải tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân, tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, trải nghiệm nghề, trò chơi dân gian, kết nối du lịch.

NGỌC PHÚC

