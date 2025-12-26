Sun Group vừa được Bộ Xây dựng Cấp phép kinh doanh Cảng HKQT Phú Quốc

Bộ Xây dựng ban hành Giấy phép kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc số 27/GPKDCHK-BXD ngày 25-12-2025 cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Tập đoàn Sun Group.

Trước đó, ngày 22-12-2025, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công An đã có Quyết định số 12045/QĐ-QLXNC phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng HKQT Phú Quốc.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã ban hành Giấy chứng nhận Khai thác Cảng hàng không số 6645/GCNKT-CHK ngày 25-12-2025 cho Chi nhánh Cảng HKQT Phú quốc - Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời thuộc Sun Group.

Theo Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không và Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, kể từ 00 giờ 00 ngày 1-1-2026, Chi nhánh Cảng HKQT Phú quốc - Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) của Sun Group sẽ trở thành đơn vị khai thác cảng mới, được kinh doanh và vận hành Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

SAC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, thông suốt và không gián đoạn, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hàng không Việt Nam và pháp luật có liên quan.

Dự án mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc

Các văn bản pháp lý nêu trên được ban hành trên cơ sở các căn cứ pháp lý liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; các quyết định về thu hồi, chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng không và giao nguyên trạng tài sản cho doanh nghiệp tiếp nhận vận hành. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mô hình khai thác mới đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – một hạ tầng cửa ngõ chiến lược của đảo Ngọc.

Đầu tháng 8-2025, UBND tỉnh An giang đã có Quyết định giao cho Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuộc Sun Group thuê đất cho Dự án đầu tư mở rộng cảng HKQT Phú Quốc với quy mô diện tích hơn 800 ha, tiêu chuẩn 4E ICAO, mục tiêu nâng công suất giai đoạn 1 lên 20 triệu hành khách/năm. Dự án đầu tư mở rộng Cảng HKQT Phú Quốc là một trong năm Dự án đạt và vượt tiến độ trong tổng số 21 Dự án ưu tiên chuẩn bị cho APEC 2027.

Phối cảnh nhà ga VIP. Hạ tầng Cảng HKQT Phú Quốc sẵn sàng phục vụ APEC 2027

Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đã cùng các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, mở rộng sân đỗ và hệ thống hạ tầng phụ trợ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại buổi làm việc ngày 14-11-2025.

Cảng hàng không quốc tế được giao cho một doanh nghiệp tư nhân trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác. Mô hình này được kỳ vọng sẽ phát huy tính chủ động, linh hoạt trong vận hành, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh của một điểm đến du lịch quốc tế như Phú Quốc.