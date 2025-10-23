Sun NeO City khởi nguồn chuẩn sống mơ ước tại Nam Đà Nẵng

Bên những dòng sông thơ mộng phía Nam Đà Nẵng, Sun NeO City đang định hình diện mạo một cộng đồng văn minh, nơi con người, thiên nhiên và tiện ích sống cùng hòa quyện trong bức tranh quy hoạch đô thị hiện đại.

Nằm trong hệ sinh thái quy mô 1.000 ha của tổ hợp khu đô thị Nam Đà Nẵng do Sun Group kiến tạo, Sun NeO City và Sun Riverpolis – đại đô thị ven sông kề bên, kỳ vọng trở thành mảnh ghép quan trọng trên hành trình đưa Đà Nẵng vươn lên thành đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Tâm điểm của vùng đô thị trẻ năng động

Phía Nam sông Hàn, nơi từng chỉ là vùng đất yên ả với khí hậu mát lành, nay đang dần thành “tọa độ vàng” của Đà Nẵng mới. Với quy hoạch mở rộng không gian đô thị về phía Nam, khu vực Hòa Xuân – Cẩm Lệ (trước đây), nay là các phường Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn được xem là điểm đến chiến lược trong hành trình đưa Đà Nẵng vươn tầm khu vực.

Phía Nam Đà Nẵng đang vươn mình thành vùng đất tiềm năng. Ảnh: Ánh Dương

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 đưa ra tầm nhìn đến năm 2045 sẽ xây dựng TP Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Nếu trung tâm Đà Nẵng trước đây là “nơi để đến”, thì Nam Đà Nẵng hôm nay đang dần trở thành “nơi để sống”. Hạ tầng giao thông kết nối hoàn thiện, mạng lưới tiện ích đô thị phát triển đồng bộ cùng môi trường sinh thái hiếm có khiến khu vực này trở thành điểm sáng trong xu hướng dịch chuyển an cư và đầu tư của giới tinh hoa miền Trung.

Quy hoạch bài bản - nền tảng của đô thị đáng sống

Tại đây, Sun NeO City được quy hoạch như một hệ sinh thái sống toàn diện, nơi từng phân khu, tuyến đường, mảng xanh và tiện ích đều được tính toán để phục vụ con người.

Nhờ vị trí đắc địa giữa các trục huyết mạch như Cách Mạng Tháng Tám, Võ Chí Công, Nguyễn Phước Lan và cầu Nguyễn Tri Phương, cư dân Sun NeO City có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Đà Nẵng, sân bay quốc tế hay bãi biển Mỹ Khê chỉ trong vài phút. Mặt khác, nằm trên tuyến đường huyết mạch kết nối Đà Nẵng tới các di sản Thế giới như Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn…

Khu đô thị Sun NeO City được quy hoạch đồng bộ, tiện ích hoàn chỉnh. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Kế hoạch xây dựng cầu bắc qua sông Đô Tỏa nối đường 29-3 đến đường Bùi Tá Hán hay cụm nút giao thông hiện đại xoay quanh cầu Hòa Xuân hơn 1.570 tỷ đồng vừa được Đà Nẵng khởi động cũng sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực.

Toàn khu được phát triển hài hòa với những dãy phố thương mại năng động song hành cùng khu nhà ở yên bình, xen kẽ là công viên, hồ nước, tuyến dạo bộ rợp bóng cây. Sắp tới đây, sự xuất hiện của các tòa tháp cao tầng sẽ thổi làn gió mới của phong cách sống năng động, hiện đại vào đô thị này.

Mảnh ghép căn hộ cao tầng, nơi hình thành giá trị sống mới

Đáng chú ý phải kể tới Cora Tower, tổ hợp căn hộ nằm tại trung tâm Sun NeO City vừa được Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chính thức trình làng.

Không chỉ sở hữu cảnh quan sinh thái và tầm nhìn tuyệt đẹp, Cora Tower khéo léo chuyển hóa hình tượng “Song lân chầu nhật” vào thiết kế, mang lại diện mạo ấn tượng, giao hòa cùng tinh thần phong thủy của vị trí dự án. Với 2 mặt tiền hướng ra trục Nguyễn Phước Lan và đường 29/3, hai tòa tháp 25 tầng nổi cùng 2 tầng hầm cũng mở ra không gian sống hiện đại, kiến tạo không gian sống chuẩn mực cho thế hệ cư dân thành đạt.

Tổ hợp căn hộ Cora Tower khoác lên thiết kế ấn tượng cùng hệ tiện ích hiện đại. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Ngay khối đế là dãy shophouse thương mại đem lại nhịp sống mua sắm và ẩm thực sôi động. Tầng tiện ích được bố trí thông minh với Kid’s Club cho trẻ em thỏa sức sáng tạo, phòng Gym hiện đại khơi nguồn năng lượng, Spa – Sauna và bể bơi trên tầng cao tái tạo cảm hứng sống. Mỗi không gian đều góp phần tạo nên “chất sống” thượng lưu, trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Cora Tower mang đến các lựa chọn căn hộ đa dạng, từ Studio, căn 1 phòng ngủ + 1 đến những căn 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ +1 và căn 3 phòng ngủ linh hoạt. Trên tầng cao nhất, những căn Penthouse độc bản tựa những viên ngọc giữa bầu trời, mở ra tầm nhìn vô tận cùng trải nghiệm sống đỉnh cao. Với pháp lý minh bạch và quyền sở hữu lâu dài, mỗi căn hộ tại Cora Tower không chỉ là nơi an cư đẳng cấp, mà còn là di sản bền vững, biểu trưng cho thịnh vượng truyền đời.

Cơ hội đầu tư song hành cùng giá trị an cư

Với phong cách kiến trúc độc đáo, tầm nhìn khoáng đạt hiếm có và hội tụ chuỗi tiện ích cao cấp, Cora Tower không chỉ bổ sung mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh đô thị Sun NeO City mà còn mở ra cơ hội đầu tư, sở hữu căn hộ giữa trung tâm hành chính – thương mại tương lai của Đà Nẵng.

Vị trí lõi trung tâm Sun NeO City giúp cư dân thuận tiện kết nối. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Xung quanh khu vực là những dự án quy mô lớn đã thành hình hoặc sắp triển khai như Trung tâm hội chợ - triển lãm Đà Nẵng, MM Mega Market, Da Nang Downtown…, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại Nam thành phố.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng khu Nam Đà Nẵng đồng thời tạo đòn bẩy cho giá trị bất động sản thuộc Sun NeO City tăng trưởng. Giới đầu tư sành sỏi sớm nhìn thấy ở đây cơ hội kép: vừa khai thác kinh doanh - cho thuê, vừa sở hữu một tài sản có giá trị tích lũy bền vững trong trung tâm đô thị tương lai.

Căn hộ Cora Tower thuận tiện an cư và đầu tư tiềm năng. Ảnh phối cảnh: Sun Property