Tai nạn trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong

Sáng sớm 18-8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong hầm Đèo Ngang (đoạn qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 5 giờ, xe khách giường nằm BKS 38B-015.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn giữa hầm thì va chạm trực diện với xe ô tô 7 chỗ BKS 73A-228.xx đi chiều ngược lại.

Vụ tai nạn trong hầm Đèo Ngang

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên ô tô 7 chỗ tử vong; cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng. Giao thông trong hầm bị ách tắc làn đường bên phải.

Vụ tai nạn làm 2 người chết

Lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 5 giờ 50 phút, giao thông qua hầm Đèo Ngang đã được khôi phục.

MINH PHONG