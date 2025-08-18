Xã hội

Giao thông

Tai nạn trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong

SGGPO

Sáng sớm 18-8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong hầm Đèo Ngang (đoạn qua xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 5 giờ, xe khách giường nằm BKS 38B-015.xx lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn giữa hầm thì va chạm trực diện với xe ô tô 7 chỗ BKS 73A-228.xx đi chiều ngược lại.

1000026684.jpg
Vụ tai nạn trong hầm Đèo Ngang

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên ô tô 7 chỗ tử vong; cả hai phương tiện đều hư hỏng nặng. Giao thông trong hầm bị ách tắc làn đường bên phải.

1000026683.jpg
Vụ tai nạn làm 2 người chết

Lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 5 giờ 50 phút, giao thông qua hầm Đèo Ngang đã được khôi phục.

MINH PHONG

Từ khóa

Phú Trạch Đèo Ngang Hướng Bắc Ách tắc Va chạm mạnh Trên ô tô Trực diện Biển kiểm soát Xe khách Xe ô tô

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn