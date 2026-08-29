“Tái sinh” gỗ tàu, thuyền hư hỏng thành đồ nội thất

Từ những mảnh gỗ của tàu, thuyền hư hỏng, hết niên hạn sử dụng, ông Lê Huỳnh Huyên (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) cùng cộng sự ở Hội An Wood đã “tái sinh” chúng thành nhiều món đồ nội thất giá trị.

Hành trình chuyển sinh những mảnh gỗ "ngừng đi biển"

Nhiều năm trước, trong một lần tìm kiếm nguyên liệu sản xuất, ông Huyên thấy nhiều con tàu hư hỏng nằm chỏng chơ ở các cảng biển.

Những con tàu, thuyền cũ này chủ yếu được người dân tận dụng để... làm củi.

Trong khi đó, gỗ đóng tàu biển là những loại cây có độ bền cao, chắc chắn như lim, sến, kiền kiền. Với chuyên môn sản xuất đồ gỗ, anh Huyên nhận thấy đây là nguyên liệu chất lượng cao cho các đồ nội thất.

Gỗ tàu thuyền sau khi hết niên hạn được Hội An Wood thu mua làm thành nguyên liệu đầu vào

“Thời gian này, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến nhiều thợ lành nghề của làng mộc Kim Bồng ở Hội An thiếu việc làm. Tôi nảy ý tưởng cùng họ làm sản phẩm nội thất từ gỗ tàu thuyền cũ", ông Huyên nói.

Khác với khái niệm tái chế, ông và các cộng sự coi điều này là “tái sinh” gỗ cũ.

Tháo dỡ gỗ từ tàu, thuyền cũ, sau đó xử lý trước khi đưa vào sản xuất

Đặc điểm của gỗ tàu, thuyền hư hỏng là chịu ảnh hưởng của đinh tán, nước sơn, muối bám sâu qua thời gian. Do đó, cần được phân loại, xử lý nghiêm ngặt trước khi đưa vào chế tác.

Mỗi tấm gỗ sau khi tháo dỡ được thợ mộc “đọc” kích thước để chọn làm từng món đồ phù hợp

Mỗi tấm gỗ sau khi tháo dỡ được thợ mộc “đọc” kích thước để chọn làm từng món đồ phù hợp.

Ví như khung xương của tàu có kích thước lớn được dùng làm cửa, cổng, giường; còn những tấm ván mỏng, thanh gỗ của tàu nhỏ dành làm tủ, ghế…, sao cho đảm bảo "tiêu chí" tận dụng tối đa.

Sau khi xử lý, từng tấm gỗ qua tay người thợ mộc Kim Bồng "tái sinh" thành một sản phẩm mới

Ông Huỳnh Viết Thanh Pháp, thợ mộc làng Kim Bồng chia sẻ: “Việc chọn rồi xử lý gỗ phải tỉ mỉ, do các thanh gỗ được liên kết với nhau bằng sắt và đinh tán nên có nhiều khiếm khuyết. Để tạo sản phẩm, chúng tôi không che lấp những khuyết điểm kia mà làm nổi bật chúng lên, nhằm thể hiện một vòng đời trước khi trở thành đồ nội thất".

Bằng những đường chạm trổ của người thợ có tay nghề cao, các sản phẩm đều trở thành độc bản.

Sản phẩm được quét bảo vệ bằng dầu lau gỗ chuyên dụng có nguồn gốc thực vật

Vòng đời mới của gỗ tàu, thuyền lúc này mang phong cách “wabi-sabi” - vẻ đẹp không hoàn hảo, đến từ những dấu đinh tán, nhưng đậm chất riêng có.

Việc tận dụng này còn góp phần giữ cho môi trường thêm xanh, nên sản phẩm được nhiều người dân đón nhận.

Mỗi sản phẩm trở thành độc bản bởi "vết tích" trên gỗ không giống nhau

Sản phẩm làm từ gỗ tàu, thuyền cũ đã có vòng đời mới khi thành đồ nội thất

Ông Lê Huỳnh Huyên cho rằng: “Một sản phẩm xanh không chỉ đến từ vẻ đẹp, chất lượng mà còn đủ giá trị và công năng sử dụng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư, hoàn thiện quy trình vật liệu tái sinh để có thể phát triển sâu hơn chuỗi giá trị từ gỗ tàu, thuyền cũ”.

NGUYỄN CƯỜNG