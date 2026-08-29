Lâm Đồng: Hàng chục người dập cháy rừng trong đêm

Một vụ cháy rừng trong đêm tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng đã được khống chế ngay trong đêm.

Video: Lực lượng chức năng dập đám cháy rừng trong đêm

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28-8, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng do Công ty Quốc Vương quản lý, nằm sau trạm kiểm dịch Eo Gió, thuộc xã D'Ran.

Hiện trường đám cháy

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã D’ran đã huy động lực lượng tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ.

Tại đây, khoảng 70 người gồm các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng, an ninh cơ sở, cùng người dân địa phương đã hợp sức khoanh vùng, khống chế ngọn lửa không cho cháy lan. Được biết, khu vực xảy ra cháy có địa hình phức tạp.

Đến khoảng 0 giờ ngày 29-8, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Qua thống kê bước đầu, vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 2 ha thảm thực bì.

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