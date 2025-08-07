Chuyển giao công nghệ IVF cho một bệnh viện của Trung Quốc

Ngày 7-8, Bệnh viện Mỹ Đức cho biết vừa cử 2 chuyên gia đến chuyển giao công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không kích thích buồng trứng (IVM kiểu Mỹ Đức) cho Bệnh viện IVF Jinxin Xinan – một trong những trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn nhất tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Các bác sĩ đang hướng dẫn kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức cho đồng nghiệp Trung Quốc

Theo đó, nhận lời mời từ Bệnh viện IVF Jinxin Xinan - đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn tại Trung Quốc, 2 chuyên gia của Việt Nam đã sang giảng dạy và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt hợp tác y tế giữa hai quốc gia; đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển kỹ thuật điều trị hiếm muộn tại Việt Nam đang ngày càng được quốc tế công nhận.

Trong suốt một tuần làm việc (từ 30-7 đến 5-8), 2 chuyên gia Việt Nam là TS-BS Hồ Ngọc Anh Vũ, Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức (IVF Mỹ Đức) và ThS Phạm Hoàng Huy, chuyên viên phôi học tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận (IVF Mỹ Đức Phú Nhuận) đã thực hiện nhiều nội dung chuyển giao quan trọng như: đào tạo chuyên sâu, hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho đội ngũ bác sĩ và chuyên viên phôi học tại Bệnh viện IVF Jinxin Xinan; trực tiếp tham gia điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên bằng kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, thiết lập các tiêu chuẩn, các quy trình cơ bản và tập huấn cho các đồng nghiệp Trung Quốc để họ có thể tự thực hiện sau này, đảm bảo chất lượng noãn và phôi; hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thu thập và quản trị dữ liệu để phục vụ cho công tác quản trị chất lượng và nghiên cứu khoa học sau này.

“Những em bé đầu tiên ra đời tại Trung Quốc từ kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức sẽ là minh chứng rõ ràng cho tính ưu việt, an toàn và nhân văn mà công nghệ này mang lại cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Các đồng nghiệp Trung Quốc cũng sẽ từng bước làm chủ và phát triển kỹ thuật này tại Trung Quốc”, TS-BS Hồ Ngọc Anh Vũ kỳ vọng.

2 chuyên gia IVM Việt Nam đang trình bày báo cáo tại Bệnh viện IVF Jinxin Xinan (Trung Quốc)

Theo TS-BS Hồ Ngọc Anh Vũ, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không kích buồng trứng tại IVF Mỹ Đức hay gọi tắt là IVM kiểu Mỹ Đức được xem là một cuộc cách mạng trong điều trị hiếm muộn.

Nếu trước đây, kỹ thuật IVF cổ điển cần tiêm nhiều hormone để kích thích buồng trứng, khiến cho quá trình điều trị của bệnh nhân có nguy cơ biến chứng nhiều, chi phí điều trị khá cao, phức tạp, thì với kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức, bệnh nhân được hưởng những cải thiện như: hoàn toàn không cần tiêm thuốc kích thích buồng trứng; hạn chế được các biến chứng của thuốc kích thích buồng trứng, đặc biệt biến chứng quá kích buồng trứng.

Đồng thời, đảm bảo an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị; thuận tiện, giảm căng thẳng và áp lực cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các bệnh nhân có nguy cơ cao bị quá kích buồng trứng, có bệnh lý đặc thù hoặc các phụ nữ muốn một kỹ thuật điều trị thân thiện, không sử dụng hormone.

Kỹ thuật IVM cổ điển được thực hiện ở Việt Nam từ năm 2006 và nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong kỹ thuật này. Đến năm 2016, đã có 610 trẻ ra đời tại Việt Nam nhờ phương pháp IVM. Cũng trong thời điểm này, Bệnh viện Mỹ Đức đã đánh dấu bước ngoặt phát triển của kỹ thuật này khi nghiên cứu thực hiện thành công phác đồ IVM cải tiến kiểu Mỹ Đức với quy trình nuôi cấy 2 bước mới, tạo kết quả vượt trội so với các phác đồ IVM trước đó. Kỹ thuật mới này giúp nâng cao tỷ lệ trưởng thành noãn, cải thiện rõ rệt chất lượng phôi và tăng đáng kể tỷ lệ thành công, mở ra một xu hướng mới trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam và trên thế giới.

