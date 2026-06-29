Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại xã Cần Giờ và Thạnh An

Ngày 29-6, Đoàn công tác của Thường trực Thành uỷ TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Cần Giờ và xã Thạnh An về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Cần Giờ cho biết, xã đang lấy ý kiến ​​cộng đồng dân cư đối với điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ; triển khai các nội dung liên quan dự án Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đường và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và các dự án hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, thể thao và chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Địa phương cũng thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án thành lập phường Cần Giờ.

Lãnh đạo xã Cần Giờ báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với xã Thạnh An, xã đang hoàn chỉnh hồ sơ kiến nghị đưa cù lao Phú Lợi và một phần khu vực ấp Thiềng Liềng ra khỏi diện tích đất rừng phòng hộ, đặc dụng.

Công tác cấp nước sạch được đảm bảo cho 100% hộ dân. Dự án bồn chứa nước 5.000m³ tại trung tâm xã đạt khoảng 98% tiến độ; bồn chứa 500m³ tại ấp Thiềng Liềng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Xã tiếp tục phối hợp triển khai các dự án phát triển mạng lưới cấp nước, đồng thời hoàn thiện phương án đầu tư hệ thống cấp nước từ đất liền ra xã Thạnh An.

Lãnh đạo xã Thạnh An báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 6 tháng cuối năm, địa phương tiếp tục tuyên truyền ngư dân chuyển đổi nghề khai thác, xử lý các phương tiện khai thác thủy sản mang tính lạm sát, tăng cường giám sát hành trình tàu cá và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận nghề muối Thiềng Liềng là nghề truyền thống.

Xã cũng phối hợp triển khai dự án cửa hàng xăng dầu tại xã; nghiên cứu kết nối tuyến phà và buýt đường sông...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phản hồi các kiến nghị, vướng mắc của địa phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn tại

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Cần Giờ và Thạnh An trong việc duy trì đà phát triển, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý nhiều tồn tại, kiến nghị từ trước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ.

Theo đồng chí, những vướng mắc về quy hoạch, đất đai sau sắp xếp địa giới hành chính, nhất là việc đưa đất rừng ra khỏi quy hoạch theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, cần tiếp tục được đẩy nhanh, không để đình trệ. Các thủ tục hành chính, nhất là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân phải được tập trung giải quyết dứt điểm.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với Cần Giờ, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự khi triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, đồng thời tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khẩn trương hoàn thành kế hoạch khám sức khỏe cho người dân trước ngày 30-9.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu các cấp ủy giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; đánh giá đúng thực chất kết quả phát triển đảng viên vì hiện chỉ tiêu phát triển đảng còn rất thấp. Đồng thời rà soát đội ngũ cán bộ, kịp thời đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn các chức danh còn thiếu và giải quyết đầy đủ chế độ cho cán bộ.

Đồng chí cũng yêu cầu hai địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Về phát triển kinh tế, đồng chí lưu ý tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, yêu cầu làm rõ nguyên nhân, mạnh dạn đề xuất dừng các dự án không còn phù hợp để điều chuyển nguồn vốn sang các công trình cấp thiết. Đồng thời rà soát quy hoạch, quản lý chặt đất đai, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

Đối với các kiến nghị của xã Thạnh An, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đề nghị sớm bổ sung các dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn; ưu tiên giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách như xe buýt, trạm xăng, lò đốt rác, hệ thống cấp nước sạch và cơ sở vật chất ngành y tế...

CẨM NƯƠNG